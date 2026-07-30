Slovenija od Bruxellesa traži izuzeće koje je Hrvatska već dobila – njime bi mogla sniziti cijene goriva

Rast cijena goriva potaknuo je Ljubljanu da od Bruxellesa zatraži mjeru koja je dosad odobrena tek Hrvatskoj i Švedskoj.

Cijene goriva su u Sloveniji i dalje visoke. Litra benzina od 95 oktana, unatoč pojeftinjenju u utorak, stoji 1,603 eura, litra dizela 1,828 eura, a litra loživog ulja 1,436 eura. U odnosu na kraj veljače, kada su Izrael i SAD napali Iran, dizel je na benzinskim postajama izvan autocesta skuplji za oko 35 centi po litri, gotovo jednako kao i loživo ulje, dok je benzin poskupio za oko 16 centi.

Cijene su mogle biti i više. Vlada Roberta Goloba još je u proljeće, kako bi ublažila rast cijena goriva, smanjila trošarine na najnižu razinu dopuštenu u Europskoj uniji. Ovoga je tjedna vlada Janeza Janše na dva mjeseca zamrznula i naknadu za energetsku učinkovitost te okolišnu pristojbu za emisije ugljikova dioksida.

Time je znatno sužen prostor za nove mjere u slučaju daljnjeg poskupljenja goriva. No iz slovenskog Ministarstva financija za Forbes Slovenija su potvrdili da će Slovenija od Europske komisije zatražiti dopuštenje za snižavanje trošarina na goriva ispod minimalne razine propisane europskom direktivom.

Cijene bi mogle ostati povišene dulje vrijeme

U Ministarstvu pojašnjavaju da europski propisi, iako određuju minimalne razine oporezivanja energenata, državama članicama u posebnim okolnostima omogućuju da zatraže iznimku.

Europska komisija razmatra svaki zahtjev te Vijeću EU-a u pravilu u roku od tri mjeseca od zaprimanja potrebne dokumentacije predlaže njegovo odobrenje ili obrazlaže zašto ga ne podupire.

Slovenija će zahtjev opravdati tvrdnjom da sukob na Bliskom istoku, koji je započeo krajem veljače i potaknuo rast cijena nafte, predstavlja dugotrajni geopolitički rizik širih razmjera. Zbog toga se očekuje da će cijene goriva ostati povišene još neko vrijeme.

Podsjetimo, Janšina je vlada u lipnju povećala i marže naftnim kompanijama, koje su uključene u reguliranu cijenu goriva. I ta je mjera cijene povećala za nekoliko centi po litri.

Hrvatska dobila zeleno svjetlo

Slovenija slijedi primjer Hrvatske i Švedske, koje su dopuštenje za snižavanje trošarina ispod europskog minimuma zatražile ubrzo nakon početka sukoba na Bliskom istoku.

Hrvatska je zahtjev podnijela 2. travnja, nešto više od mjesec dana nakon izbijanja sukoba koji je poremetio promet kroz Hormuški tjesnac. Prošloga tjedna, tri mjeseca nakon podnošenja zahtjeva, Bruxelles joj je dao zeleno svjetlo, što upućuje na to da bi odobrenje mogla dobiti i Slovenija.

Prema odluci Europske komisije, hrvatska će vlada od 1. kolovoza ove godine do kraja siječnja 2027. moći sniziti trošarine na bezolovni benzin za najviše 21,95 centi, a na dizel za najviše 22,5 centa ispod minimalne razine EU-a. Time bi mogla znatno smanjiti maloprodajne cijene goriva.

Komisija je u obrazloženju navela da bi ta mjera mogla osigurati pristupačnije cijene energije za građane i gospodarstvo, a pritom ne bi narušila funkcioniranje tržišta. Istodobno je upozorila da opće smanjenje poreza može značajno smanjiti proračunske prihode i povećati potražnju za fosilnim gorivima, zbog čega takva iznimka mora biti strogo vremenski ograničena.

U slovenskom Ministarstvu financija napominju da ni odobrenje Bruxellesa ne znači automatski da će Hrvatska doista sniziti trošarine ili ih smanjiti u punom iznosu koji je zatražila. Podsjećaju da je Slovenija nakon izbijanja rata trošarine na dizel zadržala na minimalnih 33 centa po litri, dok ih je Hrvatska u lipnju, na početku turističke sezone, čak povećala.

Dvosjekli mač

Snižavanje trošarina, koje bi zasigurno donijelo olakšanje vozačima automobila na benzin i dizel, poduzećima te građanima koji se griju na loživo ulje, ima i svoju drugu stranu.

Svaki cent niže trošarine znači manje prihoda za državni proračun. To potvrđuju i ovogodišnji podaci u Sloveniji. Nakon smanjenja trošarina zbog rata država je između ožujka i svibnja prikupila oko 39 milijuna eura manje nego što bi prikupila da je zadržala razinu trošarina iz veljače. Unatoč tome, ukupni prihodi od trošarina na energente u prvih pet mjeseci godine nisu znatno zaostajali za prošlogodišnjima. Od siječnja do svibnja iznosili su 408 milijuna eura, u usporedbi s 413 milijuna eura u istom razdoblju prošle godine.

U odgovoru za Forbes Slovenija Ministarstvo financija navodi da bi značajnije smanjenje trošarina na energente “kratkoročno i djelomično ublažilo učinak rasta cijena naftnih derivata na krajnje potrošače, ali bi istodobno smanjilo javne prihode i utjecalo na fiskalnu stabilnost države”.

Takav bi potez dodatno otežao pripremu rebalansa proračuna koji Ministarstvo planira predstaviti u rujnu kako bi uravnotežilo javne financije.

Koliki će biti proračunski gubitak zbog dvomjesečne obustave naplate naknade za emisije ugljikova dioksida, u Ministarstvu nisu željeli otkriti. Nisu naveli ni koliko će sredstava nedostajati zbog privremenog ukidanja doprinosa za energetsku učinkovitost, koji je inače prihod slovenskog Eko fonda.

Može li se ukinuti PDV na trošarine?

Još od predizborne kampanje u Sloveniji traje rasprava o još jednom europskom pravilu koje, prema mišljenju dijela političara, nepotrebno povećava cijene goriva.

Predsjednik stranke Resnica i predsjednik slovenskog parlamenta Zoran Stevanović više je puta upozoravao da se u osnovicu za obračun PDV-a uključuju i trošarine. Ako trošarina iznosi 33 centa po litri, na taj se iznos obračunava još oko sedam centi PDV-a, što nije zanemariv trošak.

No u Ministarstvu financija ističu da je i to propisano europskim zakonodavstvom te da Slovenija nema mogućnost jednostrano promijeniti to pravilo.

Stevanović je nedavno izjavio da bi, kada bi vodio vladu, od Bruxellesa zatražio izmjenu tog sustava.

“Da je Resnica na vlasti, usprotivili bismo se Bruxellesu i zakonski uredili cijenu goriva tako da se sniženom stopom PDV-a oporezuje samo neto cijena nafte, bez trošarine. Time bi gorivo odmah pojeftinilo”, rekao je u videu objavljenom na društvenim mrežama stranke.

Iz Ministarstva financija za Forbes Slovenija odgovaraju da takva mjera nije moguća. Pravila za određivanje porezne osnovice za obračun PDV-a propisana su Direktivom EU-a o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost, koja ne dopušta isključivanje trošarina iz porezne osnovice.

Za razliku od privremenog snižavanja trošarina, za koje države članice mogu zatražiti iznimku, europska pravila ne predviđaju mogućnost posebnog odobrenja za izuzimanje trošarina iz obračuna PDV-a.

Direktiva također ne dopušta državama članicama primjenu sniženih stopa PDV-a na motorna goriva, zaključuju u Ministarstvu financija.

Andreja Lončar, Forbes Slovenija (link na originalan članak)