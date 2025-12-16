Španjolska kaznila Airbnb sa 64 milijuna eura: “Nijedna tvrtka nije iznad zakona”

Španjolska vlada kaznila je diva za iznajmljivanje nekretnina Airbnb sa 64 milijuna eura (56 milijuna funti) zbog oglašavanja nekretnina bez licence.

Kazna znači da Airbnb mora povući oglase koji promoviraju takve nekretnine. Iako je Ministarstvo za zaštitu potrošača reklo da se na kaznu ne može žaliti, Airbnb je rekao da to namjerava osporiti na sudu.

Španjolska, jedna od najposjećenijih zemalja na svijetu, ima prosperitetno turističko gospodarstvo, ali to je potaknulo zabrinutost zbog nedostupnih stanova, jer velika potražnja posjetitelja podiže cijenu stanovanja, istiskujući lokalno stanovništvo s tržišta, prenosi BBC.

“Tisuće obitelji žive na rubu zbog problema sa stanovanjem, dok se nekolicina bogati poslovnim modelima koji ljude tjeraju iz njihovih domova“, rekao je španjolski ministar za prava potrošača Pablo Bustinduy.

No Airbnb je u izjavi rekao da je uvjeren da su postupci Ministarstva za zaštitu potrošača u suprotnosti s važećim propisima u Španjolskoj.

Glasnogovornik je dodao da je Airbnb, otkako su se u srpnju promijenili propisi o kratkoročnom najmu u Španjolskoj, usko surađivao sa španjolskim Ministarstvom stanovanja kako bi podržao provedbu novog nacionalnog sustava registracije.

Država se bori s tisućama oglasa na Airbnb-u, zabranjujući ih i ograničavajući broj nekretnina koje tvrtka može oglašavati. U svibnju su održani prosvjedi protiv tvrtke uoči užurbane ljetne sezone.

“Krše se pravila zaštite potrošača”

Španjolska vlada izjavila je da 65.122 oglasa na Airbnbu krše pravila zaštite potrošača, uključujući promociju nekretnina koje nisu imale dozvolu za najam i nekretnina čiji se broj dozvola nije podudarao s onima u službenim registrima.

“Dokazat ćemo to koliko god puta bude potrebno: nijedna tvrtka, bez obzira koliko velika ili moćna, nije iznad zakona. Još manje kada je u pitanju stanovanje”, rekao je Bustinduy.

Globalno, nekoliko popularnih turističkih gradova postavlja stroga ograničenja za Airbnb, uključujući Barcelonu, New York, Berlin, Pariz, pa čak i San Francisco, gdje je Airbnb osnovan.

Tehnološka tvrtka osnovana je 2007. godine, ali je postala izuzetno popularna oko 2014. godine, jer su turisti tražili jeftin smještaj bez poreza koji se nameću hotelima.

Broj korisnika se povećao jer je svatko mogao postati domaćin i zaraditi dodatni novac iznajmljivanjem svoje sobe, iako su mnogi veći gradovi od tada postavili ograničenja na ove vrste najma, jer su se pojavile pritužbe na bučne kućne zabave i odsutne domaćine.