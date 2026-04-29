Spas za poljoprivrednike i prijevoznike: EU daje do 50.000 eura za pokrivanje troškova zbog rata u Iranu

Mjera dolazi kao odgovor na snažan rast cijena goriva i gnojiva, uz minimalnu administraciju i bržu isplatu pomoći.

Europska unija će subvencionirati do 70 posto dodatnih troškova goriva i gnojiva uzrokovanih ratom s Iranom za poljoprivrednike, ribarski sektor i cestovni prijevoz, u sklopu paketa hitnih mjera.

Pojedinačne tvrtke moći će do kraja godine zatražiti do 50.000 eura uz minimalnu administraciju, što EU vidi kao ključnu mjeru za sprječavanje egzistencijalne prijetnje za prijevoznike i poljoprivrednike.

Energetski intenzivne industrije, uključujući čeličnu, kemijsku pa čak i željeznički sektor, moći će tražiti do 70 posto dodatnih troškova električne energije za prihvatljivu potrošnju.

Mnogima je biti ili ne biti

Predstavljajući mjere u srijedu, potpredsjednica Europske komisije Teresa Ribera rekla je da bi one mogle biti razlika između “preživljavanja ili odustajanja” za mnoge tvrtke. “Želim uvjeriti europske građane da nacionalne vlade i europske institucije prate situaciju i spremne su reagirati kada je potrebno”, rekla je.

Cijene nafte i plina naglo su porasle tijekom američko-izraelskog rata protiv Irana koji je započeo u veljači, dok su cijene gnojiva skočile za 61 posto samo u ožujku, nakon što su opskrbni tokovi ureje i goriva poremećeni blokadom Hormuškog tjesnaca, piše The Guardian.

EU je naveo da je ublažavanje pravila o državnim potporama hitna mjera usmjerena na pomoć sektorima poljoprivrede i ribarstva, uključujući akvakulturu, kao i prometu – obuhvaćajući cestovni, željeznički i unutarnji vodni prijevoz te kratke pomorske rute unutar EU-a.

Zrakoplovne kompanije i zračne luke zasad nisu obuhvaćene olakšicama za mlazno gorivo, no buduće intervencije nisu isključene.

Prilagodba lokalnim uvjetima

Države članice mogu prilagoditi državne potpore prema lokalnim uvjetima, no mali prijevoznici, poljoprivrednici i ribari moći će dobiti fiksni iznos do 50.000 eura uz minimalnu birokraciju. Primjerice, neće morati dostavljati račune za gorivo s benzinskih postaja.

Iako postoji rizik od zlouporaba, EU smatra da problemi s kojima se mala i srednja poduzeća suočavaju zbog naglog rasta troškova zahtijevaju fleksibilniji pristup.

Europska komisija navela je da će okvir privremenih državnih potpora zbog krize na Bliskom istoku (METSAF) biti “ciljani i privremeni okvir za rješavanje krize u najizloženijim sektorima gospodarstva”. Bit će na snazi do 31. prosinca, što odražava procjene u Bruxellesu da će cijene nafte i plina ostati visoke još mjesecima, čak i u slučaju brzog mirovnog sporazuma.

Pojedini upozoravaju da bi subvencije u obliku bespovratnih sredstava mogle povećati potražnju za fosilnim gorivima i ugroziti ciljeve EU-a u tranziciji prema obnovljivim izvorima.

Ribera je branila odluku, istaknuvši da je riječ o kratkoročnoj mjeri.“Postizanje čiste ekonomije ono je što će nas zaštititi od budućih energetskih kriza. Energetska tranzicija ostaje najučinkovitija strategija za autonomiju, rast i otpornost Europe”, rekla je.