Špijunske kornjače i ribe? Kina tvrdi da je meta neobičnog obavještajnog rata

Ministarstvo državne sigurnosti tvrdi da životinje opremljene senzorima za strane obavještajne službe prikupljaju osjetljive podatke o moru u sklopu “nevidljivog tajnog rata”.

Kina tvrdi da se u njezinim teritorijalnim vodama vodi sve sofisticiraniji obavještajni rat, a među navodnim alatima stranih službi sada se nalaze i “špijunske kornjače” te “špijunske ribe” opremljene senzorima za prikupljanje podataka.

U objavi kineskog Ministarstva državne sigurnosti na platformi WeChat navodi se kako strane obavještajne agencije koriste nove tehnologije za izradu podvodnih karata i prikupljanje informacija koje bi mogle imati vojnu vrijednost.

Prema tvrdnjama ministarstva, pojedine morske životinje pronađene su sa senzorima pričvršćenima na tijelo. Ti su uređaji navodno u stvarnom vremenu prikupljali podatke o temperaturi mora, salinitetu i morskim strujama te ih putem satelita slali izvan Kine.

Peking nije objavio gdje su životinje pronađene niti koje zemlje smatra odgovornima.

Novo geopolitičko bojište

Kineske vlasti upozoravaju da se prikupljanje podataka više ne oslanja samo na satelite i bespilotne letjelice. Među otkrivenim uređajima, tvrde, nalaze se i specijalizirane plutače sposobne za praćenje akustičnih potpisa kineskih podmornica, kao i autonomna plovila koja koriste energiju valova i sunčeve energije za dugotrajne misije nadzora na otvorenom moru, piše The Guardian.

Takvi sustavi, prema procjeni Pekinga, mogu prikupljati vrijedne informacije o pomorskom okolišu, kretanju brodova i vojnim aktivnostima.

Optužbe dolaze u trenutku pojačanih geopolitičkih napetosti u Južnom kineskom moru, Istočnom kineskom moru i Tajvanskom tjesnacu, područjima koja su među najosjetljivijim sigurnosnim točkama svijeta.

Ribari kao prva linija obrane

Kina posljednjih godina intenzivno uključuje lokalne ribare u otkrivanje sumnjivih uređaja. Prema kineskim medijima, vlasti nude nagrade od 50.000 do 500.000 juana za informacije koje dovedu do pronalaska špijunske opreme u kineskim vodama.

Ovo nije prvi put da se životinje spominju u kontekstu vojne ili obavještajne uporabe. Britanska vojna obavještajna služba objavila je 2023. da Rusija koristi obučene dupine za zaštitu svoje pomorske baze u Sevastopolju na okupiranom Krimu.