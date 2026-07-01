Splitski Promet iz drugog pokušaja dolazi do kineskih autobusa od istarske tvrtke

Promet Split 10 električnih autobusa kineske marke Higer nabavit će od istarske tvrtke Novatec po cijeni od 5,68 milijuna eura plus PDV.

Istarska tvrtka Novatec pobjednik je Prometovog natječaja za 10 niskopodnih gradskih autobusa koji će prometovati u Splitu. Riječ je o tvrtki koja u budućnosti autobuse planira i proizvoditi u Hrvatskoj.

Forbes Hrvatska o natječaju za splitske autobuse izvještavao je još prošle godine, a na taj natječaj javile su se zagrebačka tvrtka Autobus, Man Importer Hrvatska, Yutong France i spomenuti Novatec. Procijenjena vrijednost iznosila je 7,00 milijuna eura plus PDV, a ponude su redom iznosile 6,33 milijuna eura plus PDV, 6,25 milijuna eura plus PDV, 4,83 milijuna eura plus PDV i 5,00 milijuna eura plus PDV.

Na prvom natječaju četiri ponude, na drugom jedna

Taj natječaj bio je poništen, a sve četiri ponude proglašene su nepravilnima. Novatecova jer nije uključivala jamstvo za ozbiljnost ponude, a ostale tri jer nisu htjeli produžiti rok valjanosti ponude. Procijenjena vrijednost ostala je ista, a na ponovljeni natječaj javio se samo Novatec s cijenom od 5,68 milijuna eura plus PDV.

Uvjeti drugog natječaja bili su slični uvjetima prvog, no ne i identični. Cijena ponude umjesto 60 bodova donosila je 55, a dodan je kriterij troškova održavanja vozila vrijedan pet bodova. Ostali kriteriji ostali su identični – jamstveni rok na cjelokupno vozilo donosio je 20 bodova, na tehničku ispravnost i kapacitet baterija 10 bodova, a po pet bodova donosili su pogon vrata i vrsta motora. Osim toga, zainteresirane tvrtke morale su dostaviti potvrdu proizvođača da će autobusi biti proizvedeni najkasnije do 30. kolovoza 2026. godine.

Novatec zastupa kineske električne autobuse Higer, a prema podacima iz ožujka na natječajima hrvatskih gradova već je dobio nabavu 60 električnih autobusa.

Prema specifikacijama natječaja, autobus će biti dug između 11,80 i 12,30 metara. Mora biti niskopodni s dvoja vrata za putnike, najmanje 28 mjesta za sjedenje i najmanje 37 mjesta za stajanje. Motor mora imati najmanje 160 kilovata, a kapacitet baterije najmanje 390 kilovatsati. Garancija na bateriju morala je biti najmanje osam godina, no Higerova iznosi 12 godina.

Grad Split nedavno je preuzeo pet punionica za električne autobuse na kojima će se odjednom moći puniti svih 10 autobusa. Njih je isporučio Končar, a vrijednost punionica je 983.220 eura.

Direktor splitske tvrtke Promet Andrija Kalinić i nova Končarova punionica; Foto: Grad Split