Sprema li Adris konačno preuzimanje velike slovenske osiguravateljske kuće?

Iako Croatia osiguranje već posjeduje značajan udio u Savi Re, najnovije transakcije sugeriraju da hrvatska kompanija želi dodatno povećati svoj vlasnički paket. Preuzimanjem Save Re, Adris grupa – vlasnik Croatia osiguranja – stekla bi snažnu poziciju na slovenskom tržištu osiguranja.

Prema saznanjima slovenskog portala necenzurirano.si, najveće hrvatsko osiguravajuće društvo, Croatia Osiguranje, sprema se preuzeti većinski udio u Savi Re – drugoj najvećoj slovenskoj reosiguravajućoj kući i matičnom društvu Zavarovalne skupine Sava, koja zapošljava više od tri tisuće ljudi. U njezinu su vlasništvu i Zavarovalnica Sava, nastala 2016. spajanjem triju osiguravatelja (Maribor, Tilia i Velebit), kao i poduzeća u pet država bivše Jugoslavije.

Navodi hrvatskih izvora, ističu s portala, potvrđuju i najnovije transakcije dionicama Save Re. U posljednjim danima tečaj dionice Save Re bilježi nevjerojatan rast – još u petak, 17. listopada, vrijedila je 64,5 eura, a tjedan dana kasnije već 75 eura. Pregled poslovanja pokazuje da se iza tih kupnji kriju hrvatski mirovinski fondovi.

Prema najnovijim podacima, hrvatski vlasnici, skriveni iza fiducijarnih računa, već drže gotovo 30 posto Save Re. Među njima je najveći Croatia Osiguranje, dio Adris grupe u vlasništvu jednog od najbogatijih Hrvata, Ante Vlahovića. Za sada je najveći pojedinačni vlasnik Save Re još uvijek slovenska država, koja zajedno sa Slovenskim državnim holdingom (SDH), Modrom zavarovalnicom i Kapitalskom družbom kontrolira oko 38 posto dionica.

Tiho povećavali udio

Planovi Ante Vlahovića, dugogodišnjeg predsjednika Uprave, a danas predsjednika Nadzornog odbora Adris grupe, vezani uz Savo Re, stari su više od deset godina. Adris je dionice Save Re počeo kupovati još 2014. godine, ali se zaustavio na manje od 20 posto, jer mu je Agencija za zavarovalni nadzor (AZN) – regulator slovenskog tržišta osiguranja – dopustila kupnju samo do tog praga, piše necenzurirano.si.

Do 2018. Adris je pokušavao, i sudskim putem, dobiti odobrenje za povećanje udjela na 33 posto, no bez uspjeha.

Ipak, čini se da su u Adrisu ideju o preuzimanju Save Re ponovno oživjeli. Tijekom posljednje godine hrvatski su ulagači tiho povećavali udio. Još prošlog rujna imali su nešto više od 26 posto dionica, a sada njihov zajednički udio doseže gotovo 30 posto. S obzirom na vlastite dionice Save Re, stvarni udio glasova koji kontroliraju još je veći.

Među hrvatskim vlasnicima najveći je Croatia Osiguranje s 19 posto udjela, na koje je Adris prenio dionice u travnju ove godine. Podaci s tržišta pokazuju da su posljednjih mjeseci najviše dionica kupovali imatelji fiducijarnih računa kod OTP banke i Erste grupe.

Imatelj računa kod OTP-a u tri je godine došao do 5,3 posto dionica Save Re, trenutno vrijednih više od 68 milijuna eura. Na posljednjoj skupštini Save Re te je dionice zastupao Mateo Blaće iz Erste mirovinskog fonda.

Lani ostvarili 88 milijuna eura dobiti

S druge strane, imatelj računa kod Erste grupe, koji posjeduje oko 0,6 posto dionica, najveći je paket kupio početkom listopada. Više pokazatelja sugerira da se i iza tog računa nalaze hrvatski mirovinski fondovi, koji su i ranije imali važnu ulogu u financiranju hrvatskih preuzimanja slovenskih poduzeća.

Slična situacija je i s računom kod Hrvatske poštanske banke, koja drži 2,28 posto dionica Save Re. U posljednjih tjedan dana najaktivniji kupac bio je imatelj fiducijarnog računa kod američke Northern Trust Company. Tko stoji iza toga, zasad nije službeno poznato, no na posljednjoj skupštini zastupao ga je Vojislav Kecojević iz slovenskog Unicredita.

Kupnjom Save Re, Adris bi preuzeo bi značajan udio slovenskog tržišta osiguranja. Sava Re, koja je prošle godine na razini grupe ostvarila više od milijardu eura prihoda i skoro 88 milijuna eura dobiti, kontrolira preko 31 posto tržišta imovinskih i životnih osiguranja u Sloveniji.

Time se svrstava odmah iza Zavarovalnice Triglav, koja je u većinskom vlasništvu Zavoda za pokojninsko i invalidsko zavarovanje (ZPIZ). Na tržištu reosiguranja Sava Re drži oko 40 posto udjela.

S druge strane, Croatia Osiguranje ima približno 27 posto udjela na hrvatskom tržištu osiguranja.