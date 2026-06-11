Što znamo o tvrtki Prostoria čiji je pogon za proizvodnju dizajnerskog namještaja izgorio u srijedu

U proizvodnim pogonima tvrtke Prostoria u Pustodolu Začretskom kod Svetog Križa Začretja u srijedu poslijepodne izbio je požar, koji je u međuvremenu lokaliziran. Prostoria je tvrtka koja se bavi proizvodnjom dizajnerskog namještaja visoke kvalitete s dodanom vrijednošću, koji je osvojio brojne međunarodne nagrade.

Prema podacima za 2025. godinu, imali su 18,33 milijuna eura prihoda, 2,08 milijuna eura dobiti i 243 zaposlena. Izložbene salone imaju u Zagrebu, Splitu, Beogradu i Chicagu.

Tvrtku je osnovao direktor Tomislav Knezović (60), koji trenutačno ima 95 postotni udio u vlasništvu. Prije Prostorije posjedovao je tvornicu madraca Perfecta dreams, koju je prodao nakon 18 godina. U intervjuu za Sirove strasti otkrio je kako je najzaslužnija je za njegovo usmjeravanje prema proizvodnji dizajnerskog namještaja bila njegova žena – arhitektica.

Salon namještaja Prostoria, fotografija iz 2020. godine; Foto: Tomislav Kristo / Cropix

Prostorijin namještaj naručili su brojni hoteli, uredski i javni prostori te stambeni objekti u svijetu, ali i MORH-ov hotel u Zagrebu, što je izazvalo kritike zbog visokih cijena namještaja.

Požar u proizvodnom dijelu, upravna zgrada manje oštećena

Požar je izbio oko 16 sati, a na požarištu je bilo angažirano stotinjak vatrogasaca s tridesetak vozila. Stavljen je pod kontrolu oko 23 sata.

Prema informacijama koje je objavila Hina, požar je zahvatio proizvodni dio kompleksa, dok upravna zgrada nije izravno stradala u vatri, iako je zbog velike količine dima i topline pretrpjela određena oštećenja. Na jednom dijelu upravne zgrade urušio se strop, no vatrogasci su uspjeli spriječiti širenje požara prema tom dijelu objekta.

Tomislav Knezović 2024. godine dobio je priznanje Vizionar godine; Foto: Marko Todorov / Cropix

Intervencija je bila iznimno zahtjevna jer zbog opasnosti od ozljeđivanja ljudi nije bilo moguće ulaziti u unutrašnjost zahvaćenog objekta.

Kolika je materijalna šteta nastala u požaru zasad se ne može procijeniti, no predsjednik Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepan Skuliber ističe da je ona zasigurno velika. Uzrok izbijanja požara također još nije poznat i bit će utvrđen nakon što se stvore uvjeti za provođenje očevida. Prema navodima portala Zagorje International, požar je izbio kod manje nadstrešnice u blizini koje se nalazila veća količina otpadne spužve, no okolnosti izbijanja vatre zasad nisu službeno potvrđene.

Što prije želimo nastaviti redovito poslovanje

Povodom požara tvrtka je putem PR tvrtke poručila kako će poduzeti sve da što prije nastave redovito poslovanje: “Naš apsolutni prioritet su sigurnost ljudi te suradnja s vatrogasnim i hitnim službama koje se nalaze na terenu, kojima zahvaljujemo na brzoj i profesionalnoj reakciji. Zahvaljujemo i svim zaposlenicima, partnerima i suradnicima na podršci i razumijevanju.

Trenutno prikupljamo sve relevantne informacije te ćemo javnost, partnere i kupce pravovremeno obavještavati o daljnjem razvoju situacije. Uzrok požara utvrđuju nadležne službe, a čim budu poznate okolnosti događaja, o njima ćemo transparentno izvijestiti javnost.

Prostoria je tijekom godina izgradila snažnu organizaciju utemeljenu na znanju, predanosti i odgovornosti. U suradnji sa svojim zaposlenicima, partnerima i dobavljačima poduzet ćemo sve potrebne korake kako bismo što prije nastavili redovito poslovanje.”



Na pitanje o tome je li prostor bio osiguran (za sada) nisu htjeli odgovoriti.