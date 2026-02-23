Stopa PDV-a od pet posto na energente produžit će se do 31. ožujka 2027.

Ministarstvo financija predložit će izmjenu Zakona o porezu na dodanu vrijednost (PDV), kojom bi se primjena snižene stope PDV-a od pet posto za energente produžila do 31. ožujka 2027. godine, rekla je na konferenciji za novinare državna tajnica u Ministarstvu financija Tereza Rogić Lugarić.

Ta mjera se, kako je rekla, do sada pokazala učinkovitom odnosno postigla je svoj cilj, a to je održavanje stabilnosti cijena i ublažavanje inflatornih pritisaka na rast cijena i utjecaja na standard građana i na poduzetnika.

“Mjera je do sada dala dobre rezultate i u tom smislu želimo nastaviti s njom i dalje”, rekla je.

Snižena stopa PDV-a od pet posto primjenjuje se na isporuke prirodnog plina i grijanja iz toplinskih stanica kao i pripadajuće naknade, te na isporuke ogrjevnog drva, peleta, briketa i sječke.

Mjera, uz prethodna produženja, vrijedi do 31. ožujka ove godine, a sada se predlaže njezino daljnje produženje, do 31. ožujka 2027.

Bez produženja, stopa PDV-a na energente porasla bi na 13 posto, a pretpostavka je Ministarstva financija da bi to utjecalo na cijene energenata i standard građana i poduzetnika.

Objašnjavajući zašto je odabrana primjena snižene stope PDV-a baš na spomenute energente, državna tajnica Rogić Lugarić rekla je da je to stoga što se njihova cijena može egzaktno izračunati te se može pratiti utjecaj snižene stopa PDV-a na cijenu.

Prema procjeni fiskalnog učinka produljenja snižene stope, državni proračun će izgubiti 47 milijuna eura odnosno 35 milijuna eura od 1. travnja do 31. prosinca ove godine te 12 milijuna eura od 1. siječnja do 31. ožujka iduće godine.

Unatoč izgubljenim prihodima, pokazalo se da snižena stopa utječe na ono za što je zamišljena, odnosno održava se stabilna cijena prirodnog plina i ogrjevnog drva, rekla je državna tajnica.