Stranka njemačkog kancelara želi ukinuti pravo na kraće radno vrijeme. “Samo uz posebne dozvole”

Poslovno orijentirana frakcija vodeće njemačke Kršćansko-demokratske unije (CDU) predlaže zabranu zakonskog prava na rad s nepunim radnim vremenom, tvrdeći da bi oni koji žele raditi manje sati trebali za to dobiti posebnu dozvolu.

Trenutačno svaki zaposlenik u najvećem europskom gospodarstvu ima temeljno pravo na rad s nepunim radnim vremenom, pri čemu je to mnogima, osobito ženama, često nužno zbog skrbi o djeci ili brige za starije članove obitelji, piše The Guardian.

No utjecajna skupina unutar CDU-a koja predstavlja mala i srednja poduzeća poručila je da, s obzirom na to da se gospodarstvo suočava s nedostatkom kvalificirane radne snage, nitko ne bi trebao imati zakonsko pravo na ono što nazivaju “nepunim radnim vremenom radi životnog stila”.

“Oni koji mogu raditi više, trebali bi raditi više”, izjavila je predsjednica poslovnog krila CDU-a Gitta Connemann za informativni magazin Stern, koji je došao u posjed procurjele kopije prijedloga.

Prelako do bolovanja

Očekuje se da će prijedlog biti usvojen na općem kongresu CDU-a u Stuttgartu idućeg mjeseca, čime bi postao službena stranačka politika. On se nadovezuje na izjave kancelara Friedricha Merza o onome što vidi kao nedostatak motivacije među Nijemcima.

Pod pritiskom da provede promjene kako bi potaknuo trom gospodarski rast, konzervativni čelnik poručio je biračima da se prosperitet zemlje neće moći održati “četverodnevnim radnim tjednom i ravnotežom između poslovnog i privatnog života”. Nedavno ih je praktički optužio za izbjegavanje rada, kritizirajući relativnu lakoću s kojom se liječničke potvrde o bolovanju mogu dobiti telefonskim putem od liječnika obiteljske medicine.

Prijedlog o radu s nepunim radnim vremenom predviđa izuzeća za osobe koje odgajaju djecu, skrbe o članovima obitelji ili se dodatno profesionalno usavršavaju kroz obrazovanje. No oni koji se odluče za rad s nepunim radnim vremenom, a ne pripadaju tim kategorijama, više ne bi smjeli koristiti tu mogućnost, navodi se u dokumentu.

Više od 40 posto radi kraće

Prema podacima njemačkog Instituta za istraživanje zapošljavanja (IAB), udio zaposlenih koji rade nepuno radno vrijeme u zemlji porastao je na nešto više od 40 posto u trećem tromjesečju 2025. godine, dijelom zbog rasta zaposlenosti u sektorima poput zdravstva, socijalnih usluga, obrazovanja i nastave, te pada zaposlenosti u proizvodnom sektoru, gdje je puno radno vrijeme češće.

Za usporedbu, u Ujedinjenom Kraljevstvu taj udio 2025. iznosi oko 24 posto, dok je u Francuskoj 2024. bio nešto manji od 18 posto. U Njemačkoj je 76 posto radnika koji rade nepuno radno vrijeme ženskog spola, slično kao u Ujedinjenom Kraljevstvu i Francuskoj.

Prošle je godine Organizacija za gospodarsku suradnju i razvoj (OECD) navela da njemačko gospodarstvo djelomično pati jer žene i starije osobe nisu dovoljno integrirane na tržište rada.