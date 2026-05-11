ABB ulaže 200 milijuna dolara u europsku energetsku infrastrukturu

Švicarska tehnološka kompanija ABB uložit će oko 200 milijuna dolara u proširenje proizvodnje srednjenaponske opreme u Europi tijekom sljedeće tri godine, kako bi odgovorila na rastuću potražnju za energetskom infrastrukturom, objavila je tvrtka u ponedjeljak.

Cilj ulaganja odgovoriti je na rastuću potražnju energetskih kompanija, industrije i podatkovnih centara koji moderniziraju svoju elektroenergetsku infrastrukturu.

ABB planira u sjevernotalijanskom Dalmineu izgraditi novi pogon vrijedan 100 milijuna dolara, dok će dodatnih 100 milijuna dolara uložiti u proširenje proizvodnih kapaciteta u Bugarskoj, Finskoj, Njemačkoj, Norveškoj i Poljskoj.

Tvrtka navodi da će projekti povećati proizvodnju tehnologija namijenjenih pouzdanijoj i otpornijoj distribuciji električne energije.

Program se nadovezuje na ranija ABB-ova ulaganja od oko 15 milijuna dolara u Mađarskoj i 35 milijuna dolara u Ujedinjenom Kraljevstvu, napominje agencija dpa.

Prema podacima Međunarodne agencije za energiju (IEA), udio električne energije u ukupnoj finalnoj potrošnji energije trebao bi porasti s današnjih oko 20 na gotovo 30 posto do 2030. godine.

“Ova investicija od 200 milijuna dolara ojačat će ABB-ove proizvodne i tehnološke kapacitete u segmentu srednjeg napona u Europi te pomoći kupcima u razdoblju rasta potražnje za električnom energijom i razvoja mreže”, rekao je izvršni direktor ABB-a Morten Wierod.