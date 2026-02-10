Adrenalinska vožnja za posjetitelje Zimskih olimpijskih igra: Obilazak Dolomita na drugačiji način, kacige su neophodne

Gledatelji Olimpijskih igara koji žele posjetiti UNESCO-ov lokalitet svjetske baštine mogu koristiti Uber za rezervaciju vožnje motornim sanjkama do podnožja Tri vrha Lavareda. Usluga će za posjetitelje biti dostupna mjesec dana.

Giulia Baffetti, jedna od nositeljica olimpijske baklje, organizira ture motornim sanjkama putem tvrtke za zimske aktivnosti Snowdreamers sa sjedištem u Cortini. Tvrtka je u partnerstvu s Uberom, službenim sponzorom prijevoza za Zimske olimpijske igre, ponudila besplatne ture vikendom u veljači svim posjetiteljima.

Izleti ‘Uber motornim sanjkama’, koji se mogu rezervirati samo putem Ubera, uključuju vožnju autobusom za do osam osoba od Cortine do mjesta gdje vozači ulaze u svoje motorne sanjke. Putnici zatim slijede instruktora.

Prvi ponuđeni termini brzo su popunjeni, ali glasnogovornik Ubera Caspar Nixon rekao je da planiraju dodatne termine, prenosi Euronews.

Vožnja do Tri vrha Lavareda

“Tri vrha Lavareda čarobno su mjesto”, rekla je Baffetti, i ovo je način da ga više ljudi doživi. Planinari i penjači hrle tamo u toplijim mjesecima. Zimi je to izvrsno mjesto za skijaško trčanje i sanjkanje. Vožnja motornim sankama dopuštena je u ograničenom području kako bi se zaštitio okoliš.

“Želimo turistima pružiti iskustvo kako bi mogli osjetiti planine na drugačiji način“, rekla je.

Kacige su neophodne, dok su grijane ručke vrlo dobrodošle. A crveni gumb? Putnici ga mogu pritisnuti kako bi zaustavili motorne sanjke ako jako skrenu s puta ili se osjećaju nesigurno.

Vožnja puna adrenalina doseže brzinu i do 40 km/h kada juri pored drveća prekrivenog snijegom, a vozačima se savjetuje da uspore kada naiđu na skijaše trkače. Jeleni i vukovi ponekad se vide duž 7-kilometarske rute do podnožja vrhova.

Ruta natrag uključuje kratki krug oko jezera Antorno. Prije nego što prođe sve uspone i padove, instruktor vožnje motornih sanjki koji vodi turu podsjeća vas na taj crveni gumb.

Saher Deeb, izraelski turist, bio je na vožnji u četvrtak, dan nakon svog 29. rođendana. Bio je to njegov prvi put da je vozio motorne sanjke i bio je sav nasmiješen dok je silazio na kraju. “Bilo je savršeno“, rekao je.