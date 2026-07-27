Afrički kralj autocestu dugu više od 1000 kilometara nazvao po Donaldu Trumpu, on oduševljen

Američki predsjednik pohvalio se neobičnom počašću koju mu je ukazao jedan od najutjecajnijih afričkih monarha.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da će Maroko po njemu nazvati autocestu dugu 1055 kilometara. U objavi na društvenoj mreži Truth Social zahvalio je marokanskom kralju na toj odluci, nazvavši je “velikom čašću”, a uz poruku je podijelio i promotivni video nove prometnice. O samom projektu i okolnostima imenovanja zasad je poznato vrlo malo pojedinosti.

Autocesta “President Donald J. Trump Highway” proteže se duž marokanske obale, navodi se u promotivnom videu koji je Trump podijelio. Povezuje grad Tiznit s Laayouneom i Dakhloom, koji se nalaze na području Zapadne Sahare pod marokanskom kontrolom, teritorija čiji je status i dalje predmet spora.

Američki predsjednik je zahvalio marokanskom kralju Mohammedu VI. te poručio da se raduje danu kada će “proputovati cijelom duljinom veličanstvene autoceste”, nadajući se da će to biti uskoro.

U pratećem videu Trumpu se zahvaljuje na njegovoj “povijesnoj hrabrosti”, uz podsjetnik da je tijekom svojeg prvog mandata, kao i ponovno 2025. godine, podržao marokansko pravo na Zapadnu Saharu, koje osporava Front Polisario (Narodni front za oslobođenje Sagija el Amre i Rio de Oroa).

Dobio i “svoju” zračnu luku

Od povratka u Bijelu kuću 2025. godine Trump i pojedini republikanski saveznici u više su navrata nastojali njegovo ime i lik povezati s infrastrukturnim projektima, lokacijama, institucijama pa čak i službenim državnim dokumentima. Najznačajniji primjer je preimenovanje Međunarodne zračne luke Palm Beach, koja je u srpnju službeno dobila naziv “President Donald J. Trump International Airport”. Dio njegovih pristaša u Kongresu predlagao je i da se po Trumpu preimenuju Međunarodna zračna luka Dulles u Washingtonu te njujorški kolodvor Penn Station, no ti prijedlozi nikada nisu ozbiljnije zaživjeli. Trumpov lik također se nalazi na prigodnim kovanicama izdanim povodom 250. obljetnice Sjedinjenih Država, kao i na ograničenim izdanjima putovnica i propusnica za nacionalne parkove.

Suradnja s Marokom

Maroko od 1975. godine kontrolira veći dio Zapadne Sahare te je u dugotrajnom, zamrznutom sukobu s Front Polisariom, pokretom koji uz potporu Alžira nastoji uspostaviti neovisnu državu na tom području.

Trump je prvi put priznao marokanski suverenitet nad Zapadnom Saharom 2020. godine, u sklopu dogovora kojim je Maroko pristupio Abrahamovim sporazumima, povijesnom sporazumu o normalizaciji odnosa između Izraela i dijela arapskih država Bliskog istoka i sjeverne Afrike.

Tijekom drugog mandata Trumpova administracija ponovno je potvrdila američku potporu marokanskim teritorijalnim zahtjevima te se 2025. obvezala poticati američke ulagače na financiranje infrastrukturnih projekata u Zapadnoj Sahari. Među njima je i izgradnja dubokomorske luke vrijedne milijardu dolara u Dakhli, koja se pojavljuje u videu što ga je Trump podijelio u nedjelju.

Zachary Folk, novinar Forbesa (link na originalan članak)