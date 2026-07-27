AI boom je stvorio novu generaciju mladih filantropa, a najveći dobitnici mogle bi biti kokoši i krave

Sve brojnija skupina novopečenih AI milijunaša traži projekte vrijedne donacija, a organizacije za zaštitu životinja vjeruju da bi upravo oni mogli promijeniti budućnost filantropije.

Krajem prošle godine, dok se zagovornik dobrobiti životinja na farmama Lewis Bollard pripremao za gostovanje u podcastu Dwarkesh Podcast, nezaobilaznom među ljudima iz AI industrije, voditelj Dwarkesh Patel iznio je neočekivanu ponudu: obećao je iz vlastitog džepa uplatiti do 250.000 dolara kako bi udvostručio donacije slušatelja organizaciji FarmKind, koja se bori protiv industrijskog uzgoja životinja.

Za većinu voditelja podcasta 250.000 dolara predstavlja budžet za cijelu sezonu. Patel je taj iznos vidio kao svojevrsni test altruizma svoje imućne publike.

Bollard, koji je naviknuo razmišljati o zaštiti životinja na farmama kao o nišnom pokretu, isprva je reagirao na dva načina. Prvo ga je zatekla Patelova velikodušnost, a zatim ga je obuzeo strah da bi akcija mogla potpuno podbaciti. Zato je diskretno kontaktirao svoje donatore i unaprijed osigurao nekoliko “donacija iz solidarnosti” za slučaj da kampanja ne uspije.

Patel nije dijelio njegove brige. Poziv na donacije oblikovao je jezikom koji je blizak istraživačima umjetne inteligencije – govorio je o troškovima, razmjerima problema i mjerljivoj patnji. Objasnio je da donacija od samo jednog dolara može omogućiti da deset kokoši bude izvučeno iz kaveznog uzgoja, što je, prema njegovim riječima, jednako sprječavanju deset godina patnje. Potom je pozvao slušatelje da zajedno prikupe cijeli iznos od 250.000 dolara. Nakon objave podcasta otišao je i korak dalje te na društvenim mrežama napisao:

“Iskreno, među slušateljima ima ljudi koji mogu donirati mnogo više. Budući da je ova tema toliko zanemarena, jedna takva osoba mogla bi sama promijeniti sudbinu desetaka milijardi životinja.”

Tradicionalna filantropija ignorirala životinje

Poziv je urodio plodom. Ciljanih 250.000 dolara prikupljeno je za manje od dva dana. Kako su donacije nastavile pristizati, Bollard i Patel užurbano su tražili druge velike donatore koji bi pristali dodatno udvostručavati uplate. Na kraju je kampanja prikupila gotovo 2,5 milijuna dolara. Bollard procjenjuje da između 80 i 90 posto donatora nikada prije nije poduprlo inicijativu protiv industrijskog uzgoja životinja, a većina ih je bila sastavljena od zaposlenika AI kompanija.

Za Bollarda, koji u filantropskom fondu Coefficient Giving vodi program usmjeren na suzbijanje industrijskog uzgoja životinja, tih 2,5 milijuna dolara značilo je mnogo više od uspješne kampanje. To je bio signal da se zahvaljujući procvatu umjetne inteligencije pojavljuje potpuno nova, dosad neiskorištena baza kapitala. AI revolucija stvorila je novu generaciju donatora – mlade, analitične, iznenada vrlo bogate ljude koji žele financirati ciljeve za koje procijene da imaju najveći društveni učinak. Za aktiviste poput Bollarda to je rijetka prilika da novac iz Silicijske doline usmjere prema područjima koja je tradicionalna filantropija godinama zanemarivala, počevši od milijardi životinja koje žive na industrijskim farmama.

Nakon podcasta Bollard je zajedno s Patelom počeo organizirati neformalne večere u velikim AI kompanijama poput OpenAI-ja, na kojima se razgovaralo o tretmanu domaćih životinja na industrijskim farmama. Inicijativa se isplatila. Bollard kaže da je samo ove godine prikupio već 40 milijuna dolara donacija za projekte usmjerene protiv industrijskog uzgoja životinja.

“S mlađom AI generacijom puno češće čujete: ‘Da, napisat ću ček na milijun dolara. Naravno'”, rekao je.

Ako jedan dolar može ublažiti patnju deset kokoši tijekom jedne godine, zagovornici tog pristupa smatraju da je riječ o iznimno velikom društvenom učinku za uložen novac foto: Getty Images

Zbog toga je sadašnji trenutak posebno zanimljiv. Prema riječima Jamieja Hacklemana, voditelja centra za filantropiju u odjelu privatnog bankarstva JPMorgana, tijekom sljedećih nekoliko godina čak 300 milijardi dolara moglo bi biti usmjereno u filantropske svrhe, pri čemu bi se godišnje moglo donirati oko 30 milijardi dolara.

Najveći potencijalni filantropski igrač je OpenAI Foundation, koja posjeduje 26-postotni udio u OpenAI-ju, danas procijenjen na oko 220 milijardi dolara. Među najvećim budućim donatorima je i Anthropic. Sedam suosnivača te kompanije, od kojih svaki raspolaže bogatstvom procijenjenim na oko 15,5 milijardi dolara, najavili su da će donirati 80 posto svog bogatstva. Zbog toga sve više raste mogućnost da filantropija potaknuta razvojem umjetne inteligencije nadmaši tradicionalne zaklade poput Ford Foundationa, čija imovina iznosi oko 16 milijardi dolara, i drugih velikih filantropskih organizacija. Ako godišnje donacije povezane s AI-jem dosegnu 30 milijardi dolara, činile bi oko pet posto ukupnih godišnjih donacija u SAD-u, koje prema posljednjem izvješću Giving USA iznose oko 600 milijardi dolara.

Ulaganje u budućnost

Ljudi uključeni u filantropske inicijative AI zajednice novi val doniranja opisuju kao utrku između stvaranja golemog bogatstva i tehnoloških promjena. Budući da mnogi istraživači umjetne inteligencije vjeruju kako će opća umjetna inteligencija (AGI) – hipotetska točka u kojoj će AI moći automatizirati većinu ljudskog rada – stići već za nekoliko godina, nastoje što prije osigurati da svijet nakon AGI-ja bude obilježen obiljem, a ne oskudicom. Jedan od načina za to jest ubrzati tradicionalno spore ritmove filantropije i donirati novac odmah.

Rani ulagač u Anthropic Nick Fitz kaže da su neki mladi AI inženjeri toliko uvjereni da svjetsko gospodarstvo ide prema velikim preokretima da novac više ni ne ulažu u mirovinske planove. Po njihovu mišljenju, tradicionalni modeli štednje za mirovinu mogli bi izgubiti smisao ako automatizirani sustavi iz temelja promijene gospodarski poredak. Saheb Gulati, koji savjetuje novopečene AI milijunaše kako usmjeriti svoje donacije, to sažima još izravnije:

“Hoćete li pokrenuti još jedan B2B SaaS startup ili ćete pokušati pomoći da budućnost ispadne što bolja?”

Prema podacima koje je organizacija Founders Pledge podijelila s Forbesom, vrijednost obećanih donacija njezinih članova porasla je s nešto više od 400 milijuna dolara u 2023. na 600 milijuna u 2024., zatim na 1,2 milijarde prošle godine te na više od četiri milijarde dolara samo u prvih šest mjeseci ove godine. Founders Pledge potiče osnivače startupa i njihove prve zaposlenike da unaprijed obećaju dio budućeg bogatstva u dobrotvorne svrhe. Danas osnivači AI kompanija čine više od trećine ukupne vrijednosti svih obećanih donacija i najveća su skupina unutar organizacije.

Zašto prema kokošima, a ne ljudima?

Na samom vrhu ovog novog vala AI filantropije nalaze se zaposlenici Anthropica, kompanije čije je osnivanje usko povezano s filozofijom učinkovitog altruizma (effective altruism).

Anthropic je osnovan 2021. godine kada je skupina istraživača napustila OpenAI zbog zabrinutosti oko sigurnosti razvoja umjetne inteligencije. Od samih početaka na kulturu kompanije snažno je utjecao upravo učinkoviti altruizam – pokret čiji sljedbenici nastoje donirati ondje gdje njihov novac može ostvariti najveći mogući učinak. Ta je filozofija bila ugrađena čak i u prve ugovore o radu. Anthropic je zaposlenicima nudio neuobičajenu pogodnost: za svaki donirani dolar kompanija je uplaćivala još tri.

Iako velika većina svjetskih donacija odlazi humanitarnim ciljevima, dobrobit životinja postala je jedan od omiljenih uzroka među zaposlenicima AI kompanija upravo zbog pristupa učinkovitog altruizma koji se temelji na dokazima i mjerljivom učinku. Ako jedan dolar može smanjiti patnju deset kokoši tijekom godine dana, zagovornici tog pristupa smatraju da je riječ o iznimno visokom “povratu” društvenog učinka.

Naravno, nije riječ o jedinom području interesa. Donacije za biosigurnost, sprječavanje širenja nuklearnog oružja, medicinska istraživanja, posljedice automatizacije na tržište rada te sigurnost umjetne inteligencije također su vrlo popularne, kaže Jamie Hackleman.

“Razgovori se uvijek vraćaju na dokaziv učinak. Ljudi žele donirati ondje gdje su ulozi najveći, gdje njihov novac može ostvariti najveći društveni povrat i gdje se napredak može jasno mjeriti”, kaže Hackleman.

Zaposlenici iz Silicijske doline možda uopće ne vide štetu koju AI boom nanosi najranjivijim stanovnicima San Francisca, pa ih mogu zanemariti, ističu lokalni aktivisti foto: Getty Images

Kritike iz Silicijske doline

No lokalni aktivisti upozoravaju da ovakav pristup, vođen tablicama i analizama, može zanemariti stvarne posljedice AI procvata.

“Ako nisu povezani sa zajednicom u koju su se doselili, možda uopće ne vide štetu koju AI boom nanosi najranjivijim stanovnicima San Francisca”, rekla je za Forbes Christin Evans, aktivistica koja radi s beskućnicima.

Nick Fitz, jedan od prvih ulagača u Anthropic, i njegov poslovni partner Griff Bohm našli su se u neobičnoj ulozi – svojevrsnih financijskih terapeuta za ljude koji su zahvaljujući umjetnoj inteligenciji preko noći postali iznimno bogati.

“Postoji sasvim normalna, vrlo osobna tjeskoba oko toga što znači praktički preko noći postati milijarder”, kaže Bohm. “Ti su ljudi uglavnom briljantni računalni znanstvenici, ali ne moraju nužno biti stručnjaci za financije, a pogotovo ne za filantropiju.”

Bohm i Fitz, koji su se kroz Founders Pledge obvezali donirati 25 posto svojeg bogatstva, zajedno s prvim zaposlenicima AI laboratorija razvijaju novi model ulaganja koji nazivaju ‘public venture’. Ideja je stvoriti inkubator nalik Y Combinatoru koji bi talentirane ljude u dvadesetima učio kako voditi dobro financirane neprofitne organizacije uz profesionalne plaće, jasno definirane pokazatelje uspješnosti i mogućnost djelovanja u velikim razmjerima.

Oni, zajedno s Mattom Lernerom, direktorom istraživanja u Founders Pledgeu, vjeruju da bi upravo ova generacija mogla iz temelja promijeniti pravila moderne filantropije. Lernerov tim od 16 istraživača proučava kako filantropski sektor može što učinkovitije apsorbirati desetostruki rast dostupnog kapitala.

To je optimistični scenarij.

Pesimistični je mnogo jednostavniji: ljudi najave da će donirati bogatstvo, a zatim kupe luksuzne kuće.

Tek na početku procesa

Jedan stručnjak koji savjetuje novopečene milijunaše kaže da zasad vidi upravo poznati obrazac – ljudi gotovinom kupuju raskošne nekretnine umjesto da novac usmjeravaju u dobrotvorne svrhe.

“Tek smo na samom početku ovog procesa”, kaže Stephen Goldbart, suosnivač kalifornijskog instituta Money, Meaning and Choices. “Priča se tek počinje razvijati. O tome ćemo tek puno slušati.”

Za neprofitne organizacije to znači da je prilika golema, ali nije zajamčena. Procvat umjetne inteligencije mogao bi stvoriti jedan od najvećih novih izvora filantropskog kapitala u modernoj povijesti. No pretvoriti bogatstvo koje zasad uglavnom postoji na papiru u stvaran društveni učinak bit će znatno teže nego što se danas čini.

Anna Tong, novinarka Forbesa (link na originalan članak)