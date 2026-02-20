Amazon prihodom zauzeo prvo mjesto na svjetskoj ljestvici

Američki div u segmentu e-trgovine Amazon postao je vodeća svjetska tvrtka po prihodu od prodaje, okončavši 13-godišnju ‘vladavinu’ domaćeg rivala Walmarta.

Amazon je izvijestio je u 2025. uprihodio 717 milijardi dolara, za četiri milijarde više od Walmarta.

Prekretnica naglašava razvoj i širenje tvrtke i izvan online prodaje, primjećuje agencija dpa.

Amazon je osnovao Jeff Bezos 1994. kao online knjižaru, a tvrtka se u međuvremenu transformirala u tehnološku silu.

Walmart i Amazon konkuriraju u prodaji robe široke potrošnje, no div elektroničke trgovine u kratkom se roku proširio i na područja upravljanja podacima, oglašavanja i pretplatničkih usluga.

Njegova podružnica za upravljanje podacima Amazon Web Services ostvarile je prošle godine prihod od gotovo 129 milijardi dolara, pružajući usluge klijentima širom svijeta, uz dodatni poticaj umjetne inteligencije.

Maloprodaja je ipak i dalje središte dio Amazonovog poslovanja, s prihodom online i fizičkih trgovina i naknadama od drugih prodavača u 2025. godini od 464 milijarde dolara. Prihod u segment oglašavanja i Prime pretplata premašio je pak 100 milijardi dolara.

Walmart je pak više od 90 posto svojih prihoda ostvario u fizičkim trgovinama i u maloprodaji na internetu.

Tvrtka je nedavno postala prvi tradicionalni trgovac na malo koji je premašio tržišnu kapitalizaciju od bilijun dolara, a pod vodstvom izvršnog direktora Johna Furnera njezin prihod u SAD-u porastao je u tromjesečnom razdoblju zaključno sa siječnjem za 4,6 posto, odražavajući kontinuirani zamah unatoč sve intenzivnijoj konkurenciji.