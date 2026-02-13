Amazon uvodi novu metodu plaćanja, ali stručnjaci upozoravaju na moguće rizike

Nova opcija omogućuje kupnju bez unošenja podataka s kartice, no u slučaju spora s prodavateljem potrošači imaju znatno manje mogućnosti povrata novca.

“Pay by bank”, odnosno plaćanje izravno s bankovnog računa, sve je popularniji način online kupnje jer uklanja potrebu za unosom podataka s kreditne ili debitne kartice. Ovaj tjedan Amazon je postao novi veliki trgovac koji je omogućio ovu opciju prilikom kupnje proizvoda ili aktiviranja Prime pretplate.

Kako funkcionira? Kupac novac prenosi izravno bankovnog računa trgovcu, bez posredovanja kartičnih kuća i bez unosa broja kartice. Uz Amazon, ovu metodu već podržavaju i poznate kompanije poput Ryanaira i Just Eata.

Za potrošače to znači jednostavniju i bržu transakciju – bez traženja kartice ili unošenja podataka. Trgovcima pak donosi niže transakcijske troškove.

Slabija zaštita kupaca

No unatoč rastućoj popularnosti, stručnjak za prava potrošača Scott Dixon je na Sky Newsu upozorio da ova pogodnost dolazi uz cijenu – slabiju zaštitu kupaca.

Plaćanjem izravno putem banke gubite ili znatno umanjujete ključne mehanizme zaštite. To u praksi znači da, ako trgovac propadne, odbije povrat sredstava ili isporuči neispravan proizvod, potrošač ostaje bez snažnih pravnih oslonaca.

Kada koristiti ovu metodu – a kada je bolje posegnuti za karticom?

Dixon ne kaže da plaćanje putem banke treba u potpunosti izbjegavati, ali naglašava da nije prikladno za sve situacije. Savjetuje da si prije odluke postavite nekoliko pitanja:

Vjerujem li ovom prodavatelju?

Mogu li si priuštiti gubitak tog iznosa ako nešto pođe po zlu?

Postoji li razlog zašto ne mogu platiti debitnom ili kreditnom karticom?

Jesam li spreman odreći se prava traženja povrata novca od banke (chargeback)?

Ako je odgovor na bilo koje od tih pitanja negativan, možda je mudrije izdvojiti dodatnu minutu i platiti karticom.

Preporuke za plaćanje

Poseban oprez preporučuje se kod većih kupnji poput putovanja, elektronike, automobila ili namještaja, zatim kod rezervacija za buduće datume poput koncerata i hotela, kao i kod kupnje od nepoznatih prodavatelja.

Za iznose veće od 100 eura najjaču zaštitu pruža kreditna kartica – čak i ako njome platite samo polog. Kod kupnji manjih od 100 eura preporučuje se debitna kartica jer omogućuje chargeback zaštitu do 120 dana od datuma transakcije u većini slučajeva.

Drugim riječima, jednostavnost je privlačna – ali sigurnost i dalje ima svoju cijenu.