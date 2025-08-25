Američka agencija istražuje više od 1,4 milijuna Hondinih vozila zbog kvara motora

Nacionalna agencija za sigurnost u cestovnom prometu (NHTSA) otvara istragu o više od 1,4 milijuna prodanih Hondinih vozila u Sjedinjenim Američkim Državama zbog zabrinutosti da bi kvarovi nosača klipnjače u njihovim motorima mogli dovesti do potpunog kvara motora.

U dopisu od 20. kolovoza regulator je naveo da je primio 414 izvješća o problemu u raznim 3,5-litarskim V6 motorima Honda i Acura vozila.

Istraživanjem su obuhvaćeni modeli Acura vozila TLX iz 2018-2020 i MDX iz 2016-2020. te tri Hondina modela: Pilot u razdoblju 2016-2020, Odyssey iz 2018-2020. te Ridgeline u razdoblju 2017-2019.

Japanski je proizvođač automobila u studenom 2023. opozvao 249.000 vozila, kako bi se riješili mogući problemi tijekom proizvodnje koljenastog vratila, koji bi mogli uzrokovati preuranjeno trošenje nosača klipnjače, što bi dovelo do kvara motora.

Godine 2024. ispitano je 1,4 milijuna Hondinih vozila na temelju izvješća o ozbiljnim problemima s motorima.

NHTSA je navela da, nakon zatvaranja prethodne, otvara još jednu istragu kako bi temeljitije procijenila opseg i ozbiljnost potencijalnog problema i povezane sigurnosne rizike. Također je istaknula da velik broj izvješća o kvarovima motora u vozilima koja nisu obuhvaćena prethodnom istragom predstavlja potencijalni sigurnosni rizik.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se