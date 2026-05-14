Američka prehrambena kompanija Mars planira proširiti tvornicu u Rusiji

Američka prehrambena kompanija Mars namjerava do 2027. značajno proširiti svoj proizvodni pogon u gradu Stupino u moskovskoj regiji, uz povećanje proizvodnih kapaciteta za gotovo 500 tona slatkiša u danu, pokazali su u srijedu podaci sa stranice državnog tijela za nadzor gradnje.

“Marsova tvornica slatkiša bit će proširena novim proizvodnim pogonom koji će se prostirati na više od 26 tisuća kvadratnih metara. U pogonu će se nalaziti linije za proizvodnju i pakiranje čokolada i slatkiša. Kompanija će izgraditi proširenje postojeće tvornice u Stupinu”, stoji u priopćenju objavljenoj na stranici ureda.

Obavijest o početku izgradnje pogona zaprimio je glavni odjel državnog tijela za nadzor gradnje.

U novoj zgradi kompanija planira pokrenuti tri proizvodne linije. Dvije će proizvoditi po 216 tona čokolade u danu, a treća će proizvoditi do 67 tona slatkiša u danu.

Prema podacima glavnog regionalnog ureda državnog tijela za nadzor gradnje, izgradnja će biti dovršena u lipnju 2027. godine. Tvornicu gradi kompanija Mars LLC, ruska podružnica američke prehrambene grupe. Točan iznos investicije nije naveden.

Grupa Mars na ruskom tržištu posluje od 1991. godine, kad je osnovala podružnicu Master Foods, koja je prodavala slatkiše, poput bombona M&M te čokolada Mars i Snickers, i hranu za kućne ljubimce, primjerice, Whiskas i Pedigree. Godine 1995. otvoren je prvi proizvodni kompleks kompanije u gradiću Stupino, stotinjak kilometara južno od Moskve, a tvrtka je preimenovana u Mars LLC. Uz tvornicu u Stupinu, kompanija ima i proizvodne pogone u gradiću Luhovici, također u moskovskoj regiji, u Novosibirsku te u uljanovskoj regiji.

