Američka središnja banka očekuje osjetno sporiji gospodarski rast u 2025.

Američka središnja banka signalizirala je da bi mogla ubrzati tempo sniženja troškova zaduživanja, uz prognoze o osjetnom usporavanju gospodarske aktivnosti u ovoj godini i naznake slabe potražnje za radnom snagom.

Fedov odbor za monetarnu politiku snizio je u srijedu, na završetku dvodnevne sjednice, raspon ključnih kamatnih stopa za četvrtinu postotnog boda, na 4,00 do 4,25 posto.

Aktualna situacija ne nudi jasne smjernice za monetarnu politiku, rekao je novinarima čelnik Feda Jerome Powell.

“Moramo paziti na inflaciju, ali ne možemo istodobno ignorirati… (mandat) o maksimalnoj zaposlenosti”, objasnio je.

Tempo otvaranja radnih mjesta slabiji je no što bi zahtijevalo očuvanje stabilne stope nezaposlenosti, rekao je čelnik Feda, i kompanije trenutno, u cjelini gledano, jako malo zapošljavaju,

Čak i blago povećanje broja otkaza brzo bi se pretočilo i višu nezaposlenost, upozorio je.

Tržište rada slabi i želimo da se taj trend nastavi, zaključio je Powell.

Nezaposlenost bi u ovoj godini po medijanu prognoza članova Fedovog odbora trebala iznositi 4,5 posto i zadržati se blizu te razine i u 2026.

U kolovozu stopa nezaposlenosti iznosila je 4,3 posto i bila je najviša od listopada pandemijske 2021. godine. Od svibnja prošle godine ne spušta se ispod razine od 4,0 posto.

Američki BDP trebao bi po medijanu procjena članova Fedovog odbora za monetarnu politiku porasti za 1,6 posto u 2025. godini, za 0,2 postotna boda snažnije no što su bili prognozirali u lipnju.

Lani je gospodarska aktivnost bila porasla za 2,8 posto, prema podacima ministarstva trgovine.

Medijan prognoza za iduću godinu pokazuje pak da članovi odbora očekuju blago usporavanje aktivnosti, na 1,4 posto. Stopa je niža za 0,2 postotna boda nego u lipnju.

U 2027. rast bi ponovo trebao blago ubrzati, na 1,8 posto, i biti neznatno slabiji no što je bio pokazao medijan procjena s početka ljeta.

Medijan prognoza pokazatelja inflacije PCE za ovu godinu pokazuje rast cijena za 3,0 posto, kao i u lipnju. Prognoza za iduću godinu blago je pak podignuta, s 2,4 na 2,6 posto.

Procjene pokazatelja PCE za 2027. pokazuju pak slabljenje inflacije na 2,1 posto, kao i u lipnju.

Fed je 2012. godine odredio ciljanu stopu inflacije od dva posto, mjerenu pokazateljem PCE koji ima širi obuhvat i brže reagira na promjene u ponašanju potrošača ovisne o cijenama.

Odbor je u takvim uvjetima naznačio da bi mogao pojačati tempo sniženja kamatnih stopa i spustiti ih do kraja godine na 3,6 posto, prema medijanu prognoza članova odbora. U lipnju bili su prognozirali da će do kraja godine iznositi 3,9 posto.

Medijan prognoza za 2026. pokazuje pak kamatne stope od 3,4 posto i od 3,1 posto u 2027.

Počekom ljeta bili su za iduću godinu prognozirali kamatne stope od 3,6 posto i od 3,4 posto u 2027.