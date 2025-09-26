Američke kompanije u Europi manje pesimistične u prognozama transatlantskih odnosa

Nešto manje od polovine američkih tvrtki u Europi sada očekuje pogoršanje transatlantskih gospodarskih odnosa, znatno manje nego na početku godine, pokazalo je istraživanje objavljeno u petak, signalizirajući ublažena strahovanja nakon trgovinskog sporazuma Washingtona i Bruxellesa.

Pogoršanje trgovinskih i investicijskih veza između EU-a i SAD-a očekuje 46 posto ispitanika u anketi koju je provela Američka trgovinska komora pri Europskoj uniji (AmCham EU).

Još početkom godine udio ‘pesimista” iznosio je 89 posto.

AnchamEU broji više od 160 članica, uključujući Apple, Goldman Sachs, Meta Platforms i Visu.

Trećina tvrtki sada očekuje stabilnost budući da su EU i SAD krajem srpnja postigli okvirni trgovinski sporazum kojim bi se trebala ukinuti većina carina EU-a na američku robu. Sjedinjene Države uvele su pak uvozne carine od 15 posto na većinu proizvoda iz EU-a. Početkom travnja Washington je bio skicirao “recipročnu” carinu od 20 posto.

Još početkom godine samo devet posto njih očekivalo je stabilne transatlantske odnose.

Tvrtke pozitivno gledaju na sporazum, unatoč kritikama koje stižu iz Bruxellesa i glavnih gradova EU-a, zaključuju u AmCham EU.

“Rasprave u Bruxellesu i u glavnim gradovima članica EU-a uglavnom su se fokusirale na loše strane Okvirnog sporazuma. Kompanije sa stvarnim, svakodnevnim iskustvom transatlantskog tržišta misle drugačije”, ustvrdio je u priopćenju izvršni direktor AmCham EU-a Malte Lohan.

„One smatraju da je (sporazum – op. ur.) spriječio neviđenu štetu u transatlantskoj trgovini i ulaganjima, iako se i dalje istinski strahuje za političko okruženje”, dodao je Lohan.

Većina tvrtki i dalje očekuje negativan utjecaj mjera Washingtona i Bruxellesa, njih 60 posto iskazalo je takvo mišljenje za Sjedinjene Države, a 56 posto za Europsku uniju.

Smanjenje carina ostaje pak prioritet broj jedan, pokazalo je istraživanje među 52 članice u američkom vlasništvu, provedeno u razdoblju od 8. do 16. rujna.

Tvrtke su također naglasile potrebu za otklanjanjem necarinskih prepreka, poput propisa EU-a o krčenju šuma i o lancima opskrbe. Nužna je po njima i jača suradnja i uzajamno priznavanje standarda.