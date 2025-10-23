Američke sankcije Lukoilu i Rosneftu podigle cijene nafte iznad 65 dolara

Cijene nafte prekoračile su u četvrtak na međunarodnim tržištima 65 dolara, odražavajući strahovanja trgovaca za opskrbu ruskom naftom zbog američkih sankcija ruskim naftnim divovima Lukoilu i Rosneftu.

Na londonskom je tržištu cijena barela nakon podneva bila viša za 2,7 dolara nego na jučerašnjem zatvaranju trgovine i iznosila je 65,29 dolara. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,76 dolara višoj cijeni, od 61,26 dolara.

Trgovce su u srijedu navečer zatekle američke sankcije ruskim naftnim divovima Lukoilu i Rosneftu koji zajedno proizvode više od pet posto svjetske nafte.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da je otkazao planirani summit s ruskim kolegom Vladimirom Putinom budući da razgovori o ratu u Ukrajini ne bi iznjedrili rezultat koji priželjkuje.

“Činilo se da se stvari neće posložiti kao što bi trebale. Zato sam otkazao (planirani sastanak), ali sastat ćemo se već”, rekao je američki predsjednik novinarima u Bijeloj kući.

“Volim brzo ukinuti sankcije”, dodao je Trump, budući da ugrožavaju dominantnu ulogu dolara u globalnoj trgovini, preko učestalih ruskih zahtjeva kupcima da naftu plaćaju u drugim valutama.

Washington sankcijama Rosneftu i Lukoilu želi smanjiti ruski prihod od nafte i plina koji čini otprilike četvrtinu ruskog proračuna. No, Moskva oporezuje proizvodnju, a ne izvoz, što će vjerojatno ublažiti neposredni utjecaj sankcija na državne financije.

Moskva je odgovorila da su sankcije kontraproduktivne u potrazi za mirom u Ukrajini, a glasnogovornica ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova Marija Zakharova naglasila je i da je Rusija razvila “snažan imunitet” na takve mjere.

Trgovci se pak pribojavaju da će sankcije otežati opskrbu Kine i Indije, glavnih kupaca ruske nafte. Rusija je zbog cjenovnog limita G7 preusmjerila većinu barela iz Europe u Aziju.

Zabrinutost za opskrbu ruskom naftom nadovezala se na naznake snažnije američke potražnje.

Zalihe nafte pale su u prošlom tjednu za milijun barela, a zalihe benzina za 2,1 milijun barela. Osjetno su smanjene i zalihe dizela i lož ulja, za 1,5 milijuna barela.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel košarice nafte njezinih članica u srijedu poskupio 1,32 dolara, na 63,36 dolara.

