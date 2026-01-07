Američke tvrtke u borbi za Lukoilovu imovinu, Trumpova administracija daje zeleno svjetlo

Chevron i Quantum Capital Group namjeravaju predati ponudu za kupnju cjelokupnog portfelja inozemne imovine Lukoila, čija se vrijednost procjenjuje na 18,8 milijardi eura.

Američki naftni div Chevron i upravitelj fondova privatnog kapitala Quantum Capital Group udružuju snage kako bi kupili imovinu koju sankcionirana ruska naftna kompanija Lukoil posjeduje u inozemstvu. Ako akvizicija uspije, dvije kompanije planiraju podijeliti kupljenu imovinu, piše Financial Times. Iznos koji namjeravaju ponuditi zasad nije poznat.

Ponuda se odnosi na cjelokupni Lukoilov portfelj imovine izvan Rusije, uključujući postrojenja za proizvodnju nafte i plina, rafinerije te više od 2.000 benzinskih postaja diljem Europe, Azije i Bliskog istoka. Prema izvorima britanskog lista, Lukoil tu imovinu procjenjuje na 22 milijarde dolara, odnosno 18,8 milijardi eura.

Glasnogovornik Chevrona izjavio je da Lukoil ima raznolik portfelj te da kompanija nastavlja procjenjivati potencijalne prilike, no nije želio ulaziti u detalje. Chevron je ranije razmatrao i samostalnu ponudu za dio Lukoilove imovine.

Vlada već signalizirala potporu

Quantum Capital Group, koju je osnovao teksaški naftni tajkun Wil VanLoh, prema navodima Financial Timesa već je predstavila ponudu dužnosnicima Trumpove administracije, uz tvrdnju da bi takva transakcija ojačala američko vlasništvo nad strateški važnom energetskom imovinom.

Jedan visoki američki dužnosnik koji je razgovarao s Financial Timesom pozdravio je ponudu i opisao je kao “uvjerljivu opciju”. “Tražimo prodaju koja bi vlasništvo nad tom imovinom trajno prenijela u ruke američkog vlasnika i operatera”, rekao je.

Tko se još zanima

Dvije američke kompanije ovom se ponudom uključuju u borbu za Lukoilovu imovinu, koja se rasplamsala nakon što je švicarski Gunvor odustao od svoje ponude. Gunvor je to učinio nakon što ga je američko Ministarstvo financija označilo kao “lutku Kremlja” te poručilo da nikada neće dobiti potrebnu licencu.

Od tada je interes iskazalo više kompanija, među njima mađarska grupa Mol, američki Exxon Mobil, saudijska Midad Energy, američka investicijska kuća Carlyle te konglomerat iz Abu Dabija International Holding Company.

Reuters je početkom prosinca izvijestio da je interes pokazao i austrijski poduzetnik Bernd Bergmair, bivši većinski vlasnik grupe koja je upravljala pornografskim platformama, uključujući Pornhub.

Posljednju riječ imat će SAD

Američko Ministarstvo financija dalo je kompanijama dopuštenje za pregovore s Lukoilom do 17. siječnja. Svaki konačni dogovor zahtijevat će odobrenje američkih regulatora, što predsjedniku Donaldu Trumpu daje pravo veta, navodi Financial Times.

Lukoil je prodaju svoje inozemne imovine najavio nakon uvođenja američkih sankcija protiv ruskih naftnih kompanija Lukoil i Rosneft, kojima je Trumpova administracija željela izvršiti pritisak na Moskvu da okonča rat u Ukrajini.

Sankcije su stupile na snagu 21. studenoga, no SAD ih je početkom prosinca djelomično ublažio. Ured za kontrolu strane imovine pri američkom Ministarstvu financija (OFAC) produljio je dozvolu za nastavak rada Lukoilovih benzinskih postaja izvan Rusije do 29. travnja.

Lukoilova međunarodna podružnica sa sjedištem u Beču posjeduje rafinerije u Europi, udjele u naftnim poljima u Kazahstanu, Uzbekistanu, Iraku i Meksiku, kao i stotine benzinskih postaja diljem svijeta uključujući Hrvatsku.