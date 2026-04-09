Američki hotelijeri kažu da se gospodarski rast zbog Svjetskog prvenstva “ne ostvaruje”

Kako se Svjetsko prvenstvo približava, hotelske udruge u gradovima domaćinima za Forbes kažu da su se pomirile s time da će ekonomski učinak biti manji nego što je FIFA obećavala. Čelnici hotelskih udruga u trima gradovima domaćinima – New Yorku, Philadelphiji i San Franciscu, rekli su za Forbes kako zasad nisu zabilježili porast potražnje povezan sa Svjetskim prvenstvom.

Posljednjih tjedana FIFA je otkazala desetke tisuća rezerviranih soba u gradovima domaćinima diljem SAD-a, Kanade i Meksika.

“Pokazatelji upućuju na to da se potražnja koju je Svjetsko prvenstvo trebalo generirati ne ostvaruje, barem zasad”, rekao je za Forbes Evan Saunders, viši potpredsjednik za putovanja u tvrtki za lokacijsku analitiku Azira. “Moj je dojam da će Svjetsko prvenstvo biti ogroman uspjeh kao sportski turnir. Na televiziji će stadioni izgledati puni ili gotovo puni, ali to nije nužno isto što i turistički uspjeh”, rekao je za Forbes Alan Fyall, zamjenik dekana na Rosen College of Hospitality Management pri Sveučilištu Centralne Floride.

Potražnja ne prati najave

Neki gradovi domaćini Svjetskog prvenstva zahvalni su što nisu sve stavili na jednu kartu. “Suprotno ogromnom hypeu” koji je pratio FIFA-inu objavu Svjetskog prvenstva prije godinu dana, kada je nogometna organizacija predviđala da će milijuni međunarodnih posjetitelja donijeti gospodarski poticaj od 30,5 milijardi dolara SAD-u, “potražnja zasigurno nije ni približno na toj razini”, rekao je za Forbes Vijay Dandapani, predsjednik i izvršni direktor Udruge hotela New Yorka, dodajući da su buduće hotelske rezervacije u New Yorku za lipanj i srpanj praktički identične istom razdoblju prošle godine. “Može li se to sve promijeniti i doći do naglog porasta potražnje? Svi se tome svakako nadamo, ali nada nije očekivanje.”

Hotelijeri u Philadelphiji “nisu bili oduševljeni” kada je FIFA nedavno otkazala oko 2.000 rezervacija soba za turnir, rekao je za Forbes Ed Grose, predsjednik i izvršni direktor Udruge hotela šire Philadelphije. “No u isto vrijeme, u Philadelphiji se ove godine događa mnogo toga. I dalje se nadamo sjajnom FIFA Svjetskom prvenstvu, ali i bez toga imamo izuzetno uspješnu godinu” zahvaljujući dvjema velikim gradskim konvencijama koje se održavaju tijekom turnira.

U kalifornijskom području zaljeva, mnogi hotelski čelnici procjenjivali su potražnju za Svjetskim prvenstvom opreznije jer se sjećaju posljednjeg puta kada je SAD bio domaćin turnira 1994., rekao je za Forbes Alex Bastian, predsjednik i izvršni direktor Hotelskog vijeća San Francisca. Pratili su raspored reprezentacija i utakmica te su “imali jasno razumijevanje nijansi i stvarnog financijskog učinka turnira”, rekao je, “i kao rezultat toga usvojili su konzervativniju strategiju prognoziranja. Ipak, i dalje smo uzbuđeni zbog događaja, ne samo zbog njegovog ekonomskog potencijala nego i zato što će naš grad staviti u globalni fokus.”

Očekivanja o dolasku međunarodnih posjetitelja nisu ispunjena

Turistički dužnosnici u početku su bili optimistični u vezi potencijala Svjetskog prvenstva da pomogne preokrenuti značajan pad dolaznog međunarodnog turizma od 6,3% otkako je predsjednik Trump stupio na dužnost, što je ponajviše posljedica njegovih carina, retorike “America First” i imigracijskih politika. Prošle godine FIFA je savjetovala gradovima domaćinima da očekuju omjer domaćih i međunarodnih posjetitelja 50/50. Procijenjeni gospodarski učinak od 30,5 milijardi dolara temeljio se na pretpostavci da će SAD doživjeti priljev međunarodnih turista, koji troše četiri puta više od domaćih putnika.

No dva mjeseca prije početka turnira još uvijek nije jasno hoće li strani posjetitelji doći u broju potrebnom za ostvarenje obećanog gospodarskog učinka. Prema podacima Ciriuma, avionske rezervacije napravljene u siječnju i veljači za gradove domaćine u lipnju — kada turnir počinje — pale su za 5% iz Europe u odnosu na prošlu godinu, za 3,6% iz Azije, dok su iz Južne Amerike praktički nepromijenjene (porast od 0,2%). Za sada nema “nikakvih dokaza da će hoteli moći povećati prosječnu dnevnu cijenu i duljinu boravka zahvaljujući Svjetskom prvenstvu”, rekao je Saunders za Forbes. “Sve zasad upućuje na suprotno.”

Ono što ne znamo

Hoće li hoteli ipak doživjeti nagli porast potražnje u posljednji trenutak? “Mislim da će se to odlučivati doslovno u zadnji čas, stvarno tako mislim”, rekao je Fyall za Forbes, napominjući da turnir obično počinje sporije. “Ali ako njihova nacionalna reprezentacija počne dobro igrati, ljudi će doslovno uskočiti u avion i potrošiti sav novac koji imaju ušteđen kako bi stigli tamo”, rekao je, dodajući da “nažalost, međunarodnim putnicima nije lako posjetiti SAD u posljednji trenutak.”

Dandapani kaže da neće trebati dugo da dobije jasniju sliku hoće li Svjetsko prvenstvo biti uspjeh ili razočaranje za njujorške hotele. “Nećemo to sigurno znati do 30 dana prije — dakle, do sredine svibnja.”

