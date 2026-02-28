Američko-izraelski napad na Iran mogao bi trajati danima

Američko-izraelski napad na Iran, koji je počeo u subotu ujutro, mogao bi trajati više dana, rekli su za agenciju Reuters američki izvori.

Američki predsjednik Donald Trump objavio je u subotu da je američka vojska započela veliku borbenu operaciju u Iranu.

“Naš je cilj braniti američki narod uklanjanjem neposrednih prijetnji iranskog režima”, rekao je Trump u videu podijeljenom na društvenim mrežama.

Američki predsjednik kaže da je Iran pokušao obnoviti svoj nuklearni program i da ta zemlja nikad ne smije imati nuklearno oružje.

Prema američkom predsjedniku Iran razvija rakete dugog dometa koje prijete SAD-u i drugima.

Trump je obećao da će “uništiti” iranske raketne kapacitete i “sravniti sa zemljom” njihovu raketnu industriju te uništiti njihovu mornaricu.

Izrael je prije toga objavio da je u subotu pokrenuo preventivni napad na Iran, gurajući Bliski istok u novi vojni sukob i dodatno smanjujući nade u diplomatsko rješenje dugotrajnog nuklearnog spora Teherana sa Zapadom, prenose svjetske agencije.

Napad, koji je uslijedio nakon što su se Izrael i Iran u lipnju upustili u 12-dnevni zračni rat, odvija se nakon ponovljenih američko-izraelskih upozorenja da će ponovno napasti ako Iran nastavi s nuklearnim i balističkim raketnim programima.

“Država Izrael pokrenula je preventivni napad na Iran kako bi uklonila prijetnje Državi Izrael”, rekao je ministar obrane Israel Katz.

U subotu su se u Teheranu i drugim izraelskim gradovima čule eksplozije, izvijestili su iranski mediji.

Američki i izraelski izvori kazali su da su mete režimske ustanove i vojna postrojenja, uključujući lokacije s balističkim projektilima.

SAD i Iran obnovili su pregovore u veljači u nastojanju da diplomatskim putem riješe višedesetljetni spor i spriječe prijetnju vojnog sukoba koji bi mogao destabilizirati regiju.

Izrael inzistira na tome da svaki američki sporazum s Iranom mora uključivati ​​uklanjanje teheranske nuklearne infrastrukture, a ne samo zaustavljanje procesa obogaćivanja, te je lobirao kod Washingtona da u razgovore uključi ograničenja iranskog raketnog programa.

Iran je rekao da je spreman razgovarati o ograničenjima svog nuklearnog programa u zamjenu za ukidanje sankcija, ali je isključio povezivanje problema s raketama.

Teheran je u subotu objavio da se priprema za odmazdu na napad na niz gradova u Iranu i da će “odgovor biti razoran”.

Iranski mediji prenose da se osim u Teheranu eksplozije čuju i u Tabrizu, Isfahanu, Komu i Kermanšahu.

Prema službenim iranskim izvorima koje prenosi Reuters u Teheranu je Izrael gađao nekoliko zgrada ministarstava.

Američki napadi na Iran provode se iz zraka i s mora, rekao je američki dužnosnik Reutersu u subotu, potvrđujući da su mete vojni ciljevi.

Iranska agencija Tasnim izvijestila je da je sedam raketa pogodilo područje u blizini predsjedničke palače i komplesa vrhovnog vjerskog vođe u Teheranu.

Ranije su iranski mediji prenijeli da je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei izvan Teherana, prebačen na sigurnu lokaciju, a nakon toga preneseno je i da je iranski predsjednik Masud Pezeškian “na sigurnom i zdrav”.

