Analitičari upozoravaju: Europa postaje opasno ovisna o Kini, a pravi problem skriva se duboko u industriji

Dok Bruxelles pokušava ograničiti kineski utjecaj carinama i novim pravilima, europske kompanije sve više ovise o jeftinim kineskim komponentama bez kojih mnoge tvornice više teško mogu funkcionirati.

Europa sve glasnije upozorava na mogućnost novog “kineskog šoka”, scenarija u kojem bi golemi val jeftinog uvoza iz Kine mogao ozbiljno oslabiti europsku industriju, ugroziti radna mjesta i dodatno povećati ovisnost kontinenta o Pekingu.

Strahuju da pad vrijednosti kineske valute i državna podrška kineskim “zombi-kompanijama” podsjećaju na krizu u SAD-u prije 25 godina, kada je nastao pojam “kineski šok”. Taj izraz opisivao je posljedice naglog prodora Kine na globalno tržište nakon ulaska u Svjetsku trgovinsku organizaciju, kada su golemi valovi jeftinog uvoza potisnuli domaću proizvodnju i doveli do gubitka čak 2,5 milijuna radnih mjesta.

No za razliku od prvog kineskog šoka, kada su europska i američka tržišta preplavili gotovi kineski proizvodi, ovaj put problem leži dublje u opskrbnim lancima: u komponentama bez kojih europske tvornice više teško mogu funkcionirati.

“Kada ljudi razmišljaju o kineskom uvozu, obično misle na električne automobile. No pravi problem je golemi volumen industrijskih komponenti koje Europa uvozi iz Kine”, upozorava Jens Eskelund, predsjednik Europske gospodarske komore u Pekingu.

“Ako ništa drugo, Europa postaje sve ovisnija o Kini.”

Europske kompanije nemaju izbora

Ta ovisnost sada zabrinjava Bruxelles do te mjere da Europska komisija razmatra nove hitne mjere za zaštitu industrije, uključujući obvezu da europske kompanije ključne komponente nabavljaju od najmanje tri različita dobavljača. Europski povjerenici o mogućim odgovorima raspravljat će krajem svibnja.

Analitičari upozoravaju da europske kompanije često nemaju realan izbor. Kombinacija snažnih kineskih subvencija i podcijenjenog juana čini kineske proizvode drastično jeftinijima od europskih, piše The Guardian.

Njemački ekonomist Jürgen Matthes procjenjuje da je kineska valuta možda podcijenjena čak 40 posto u odnosu na euro.

“Ako kineski proizvod ima 95 posto kvalitete europskog, ali je 30 do 50 posto jeftiniji, poslovna odluka postaje vrlo jednostavna”, kaže Oliver Richtberg iz europskog industrijskog udruženja VDMA.

Posljedice se već vide. Njemačka industrija strojeva prošle je godine izgubila 22.000 radnih mjesta, dok trgovinski podaci pokazuju da kineski suficit u razmjeni s Europskom unijom nastavlja snažno rasti.

Posebno zabrinjava rast ovisnosti o kineskim industrijskim kemikalijama i sirovinama.

Dosadašnje mjere bez učinka

Prema analizi platforme Soapbox i think tanka Mercator Institute for China Studies, čak 88 posto aminokiselina koje EU uvozi po količini dolazi iz Kine, dok je kod polihidričnih alkohola, važnih za plastiku, kozmetiku, boje i antifriz, kineski udio dosegao čak 96 posto.

“To je manje vidljivi dio kineske priče”, upozorava autor analize.

“Problem nije samo u tome što Europa kupuje jeftine kineske komponente. Problem je što takve cijene postupno čine europsku proizvodnju neisplativom, ostavljajući EU ovisnim upravo o izvoru koji je istisnuo domaću industriju.”

Dio analitičara smatra da ni europske carine na kineske električne automobile uvedene 2024. nisu imale ozbiljniji učinak jer ih je gotovo potpuno neutralizirao tečaj juana.

Andrew Small iz European Council on Foreign Relations upozorava da Europa ulazi u novu fazu kineskog izazova. “Sve karakteristike kineskog šoka ponovno su prisutne”, kaže Small i upozorava da alati koje je Europa dosad koristila jednostavno nisu proporcionalni razini kineskog uvoza.