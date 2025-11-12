Apple uklonio LGBTQ aplikacije za upoznavanje iz kineskog App Storea

Apple je potvrdio da je uklonio dvije najpopularnije aplikacije za upoznavanje LGBTQ osoba – Blueda i Finka iz svoje trgovine aplikacija u Kini nakon naloga vlasti.

“Poštujemo zakone zemalja u kojima poslujemo. Na temelju naloga Kineske uprave za kineski kibernetički prostor, uklonili smo dvije aplikacije samo iz kineske trgovine“, rekao je glasnogovornik Applea.

Taj potez izazvao je zabrinutost među LGBTQ zajednicom u zemlji.

Prema provjerama BBC-a, “lite” verzija aplikacije Blued i dalje je dostupna u kineskim trgovinama aplikacija. Neke druge aplikacije za upoznavanje također su i dalje dostupne u zemlji, poput Jicca i Jack’da.

Blued je jedna od najčešće korištenih aplikacija za upoznavanje LGBTQ osoba u Kini, s desecima milijuna preuzimanja.

Apple vodi zasebnu trgovinu aplikacija u Kini, u skladu sa strogim zakonima o internetu u toj zemlji. Popularne aplikacije poput Instagrama i WhatsAppa nisu dostupne u Kini.

Korisnici Android uređaja tamo koriste lokalno prilagođene verzije operativnog sustava jer je Google Play Store također blokiran u Kini.

Članovi LGBT zajednice izrazili su zabrinutost zbog uklanjanja aplikacija Blued i Fink.

Godine 2022., popularna američka aplikacija za upoznavanje LGBTQ osoba Grindr uklonjena je iz Appleove App Store trgovine u Kini, ubrzo nakon što je Kineska uprava za kibernetički prostor rekla da je sadržaj ilegalan i neprikladan.

Sljedeće godine kineska vlada objavila je nova pravila koja zahtijevaju od svih aplikacija da se registriraju za licence, što je rezultiralo uklanjanjem mnoštva stranih aplikacija s interneta.

Online regulator je rekao da su pravila osmišljena kako bi se promicao standardizirani i zdrav razvoj internetske industrije.

Homoseksualnost je dekriminalizirana u Kini 1997. godine, iako istospolni brakovi i dalje nisu priznati.

Zagovaračke skupine, uključujući Pekinški LGBT centar i ShanghaiPride, prestale su s radom u Kini posljednjih godina.