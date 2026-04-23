Austrijanci i službeno preuzeli slovenskog proizvođača preljeva i sirupa, koji je nekada bio dio hrvatske Fortenove

Skupina Agrana dobila je suglasnosti slovenskih nadležnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i dovršila preuzimanje Mercator-Embe.

Hrvatski vlasnik Mercatora, Fortenova, i austrijska skupina Agrana dogovorili su se o preuzimanju tvrtke Mercator-Emba još u kolovozu prošle godine. Fortenova se odlučila na prodaju jer se Emba više nije uklapala u njihovu stratešku usmjerenost.

Sada su Austrijci dobili sve potrebne suglasnosti, čime su zaključili preuzimanje i time i formalno ušli na slovensko tržište. “Nova proizvodna lokacija u Sloveniji ima važnu stratešku ulogu u ostvarivanju našeg cilja daljnjeg rasta u Europi. Preuzimanje društva Emba otvara nam dodatne prodajne prilike te omogućuje pristup novim skupinama kupaca u dinamično rastućem segmentu restorana s brzom uslugom”, rekao je nakon preuzimanja glavni direktor skupine Agrana Stephan Büttner.

Austrijska skupina preuzimanjem Embe dobila je pristup dodatnim distribucijskim tržištima i novim kupcima u sektoru prehrambenih usluga.

Direktorica društva Mercator-Emba Darja Jamnik dodala je da Mercator-Emba s austrijskim vlasnicima ulazi u novo razvojno razdoblje u kojem će Emba, kao cijenjena članica skupine Agrana, dobiti dodatne mogućnosti za daljnji rast, tehnološki razvoj i jačanje tržišne pozicije.

“Uvjereni smo da ćemo s jasnom dugoročnom vizijom i strategijom rasta značajno doprinijeti uspjehu cijele skupine”, dodala je.

Kupoprodajna cijena neslužbeno između 40 i 45 milijuna eura

Kupoprodajna cijena za B2B proizvođača preljeva i sirupa, prema neslužbenim informacijama Forbesa Slovenija, iznosila je između 40 i 45 milijuna eura uz odgođene uvjete.

Tvrtka zapošljava 100 ljudi i ostvaruje 30 milijuna eura godišnjih prihoda te spada među vodeće slovenske proizvođače prehrambenih proizvoda za opskrbu restorana s brzom uslugom, proizvodnju B2B proizvoda i maloprodaju. Među njihovim najpoznatijim proizvodima su instant kakao napitci BenQuick, sirupi i desertni preljevi Sladki greh, koje prodaju uglavnom na tržištima srednje, južne i istočne Europe.

Prošle godine ostvarili su 27,6 milijuna eura prihoda od prodaje i 3,2 milijuna eura neto dobiti.

Tko je novi vlasnik?

Agrana je globalni vodeći proizvođač voćnih pripravaka i koncentrata od jabuke i bobičastog voća te vodeća tvrtka za proizvodnju šećera u srednjoj i istočnoj Europi. Skupina, osnovana prije 38 godina, zapošljava približno 9.000 ljudi na 50 proizvodnih lokacija diljem svijeta.

U prva tri tromjesečja prošle godine ostvarili su 2,49 milijardi eura prihoda, što je za nešto više od 200 milijuna eura manje nego u istom razdoblju 2024. godine. Dobit im je porasla s 54,3 na 73,3 milijuna eura.

