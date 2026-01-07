Bayerov Monsanto tuži skupinu proizvođača cjepiva protiv Covida

Američka agrokemijska i biotehnološka tvrtka Monsanto tužila je u utorak na saveznom sudu u Delawareu Pfizer, BioNTech i Modernu, tvrdeći da su u proizvodnji cjepiva protiv Covida kopirali njezinu tehnologiju glasničke RNK, potvrdio je glasnogovornik njemačkog vlasnika Bayera.

Kako bi stabilizirali genetski materijal koji se koristi u cjepivima, Pfizer, BioNTech i Moderna kopirali su tehnologiju koju je Monsanto razvio još osamdesetih godina prošlog stoljeća kako bi ojačao glasničku RNK u usjevima, tvrdi američka tvrtka u tužbi.

Monsantovi znanstvenici bili su osamdesetih godina prošlog stoljeća pioniri tehnologije koja ublažava nestabilnost glasničke RNK kako bi se proizveli usjevi otporniji na štetočine, naglašavaju.

Međusobne tužbe

Pfizer i Moderna sada koriste tu tehnologiju kako bi poboljšali stabilnost glasničke RNK u cjepivima, kršeći time jedan od Bayerovih patenata, tvrdi Monsanto.

Njemački farmaceutski i biotehnološki div odvojeno je u utorak podnio sličnu tužbu protiv Johnson & Johnsona na saveznom sudu u New Jerseyju, tvrdeći da upotrebom procesa baziranog na DNK u proizvodnji cjepiva krši njihov patent.

Bayer je dovršio akviziciju Monsanta 2018. godine.

Sudovi su već zaprimili niz tužbi za kršenje patenata u proizvodnji cjepiva protiv COVID-a. Moderna je tako optužila Pfizer za povredu intelektualnog vlasništva 2022. godine.

Glasnogovornik Moderne rekao je da je tvrtka svjesna tužbe i da će se braniti. Glasnogovornici Pfizera, BioNTecha i Johnson & Johnsona nisu odmah odgovorili na upit Reutersa da je komentiraju.

Prihod Pfizera i BioNTecha od prodaje cjepiva Comirnaty iznosio je u 2024. godini više od 3,3 milijarde dolara. Moderna je pak te godine od prodaje Spikevaxa uprihodila 3,2 milijarde dolara. Iznosi su znatno manji nego na vrhuncu pandemije.

Johnson & Johnson prestao je prodavati svoje cjepivo protiv COVID-a u SAD-u 2023. godine.

Bayer nije bio uključen u razvoj cjepiva protiv COVID-a i ne proizvodi i ne prodaje nijednu njihovu verziju. Kompanija je od sudova zatražila novčanu odštetu, ne navodeći iznos. Naglasili su i da ne žele blokirati proizvodnju cjepiva.

Postani dio Forbes zajednice Najrelevantniji sadržaj iz svijeta biznisa - izravno na vaš e-mail. Prijavi se