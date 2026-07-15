Bez kartice, bez adrese, ali s paketom na kućnom pragu: Kako Afrikanci kupuju na Amazonu i Walmartu

Razvoj mobilnog plaćanja i novih logističkih modela pretvara Afriku u jedno od najbrže rastućih tržišta internetske trgovine.

Iako Amazon i Walmart nemaju fizičku prisutnost u većem dijelu Afrike, sve više potrošača s kontinenta kupuje njihove proizvode. To omogućuju lokalne i međunarodne logističke tvrtke koje su razvile modele prilagođene tržištima na kojima mnogi kupci nemaju bankovne kartice, a često ni službene kućne adrese.

Jedan od primjera je senegalski startup Afrety, koji korisnicima dodjeljuje dostavne adrese u Francuskoj, SAD-u i Kini. Kupnje iz različitih internetskih trgovina objedinjuju se u jednu pošiljku, a zatim šalju u zapadnu Afriku.

Plaćanje se obavlja putem mobilnog novca, digitalnih novčanika koji se mogu nadopuniti gotovinom na kioscima, dok se posljednja faza dostave u gradovima poput Dakara odvija motociklima i kombijima uz pomoć GPS-a.

Tvrtka je osnovana 2018., a danas tjedno preveze četiri do pet tona robe zrakoplovom te dva do tri brodska kontejnera, pri čemu koristi vlastito skladište u Francuskoj i partnere u SAD-u i Kini kako bi zadržala niske troškove, piše Reuters.

Brzorastuće tržište

Mnogo veći konkurent je logistički div Aramex, koji putem platformi MyUS i Shop and Ship dostavlja robu u brojne afričke zemlje. Kompanija navodi da je subsaharska Afrika jedno od njezinih najbrže rastućih tržišta, a do 2030. planira udvostručiti prihode od dostave na kontinent.

Najtraženiji proizvodi su elektronika, odjeća, igračke, autodijelovi i poljoprivredna oprema.

Ipak, potencijal je zasad ograničen kupovnom moći stanovništva. Prema podacima konzultantske kuće Tech Cabal Insights, internet koristi oko 43 posto od 1,5 milijardi stanovnika Afrike, no samo manji dio njih može redovito kupovati putem interneta. U Nigeriji, najvećem gospodarstvu zapadne Afrike, online kupuje tek jedan od tri korisnika interneta, dok je u dijelovima središnje Afrike taj omjer svega jedan prema dvadeset.

Najrazvijenije tržište internetske trgovine na kontinentu je Južnoafrička Republika, gdje je vrijednost online maloprodaje posljednjih pet godina rasla gotovo 35 posto godišnje, dosegnuvši 140 milijardi randi (oko 7,5 milijardi eura) u 2025., pokazuju podaci Mastercarda.

“Afrički Amazon”

Takav rast privukao je i globalne igrače. Amazon je ondje 2024. pokrenuo svoje prvo internetsko tržište u subsaharskoj Africi, dok je Walmart prošle godine otvorio prve trgovine u Johannesburgu. Nijedna kompanija zasad nije otkrila planira li širenje na ostatak kontinenta.

Istodobno raste i konkurencija domaćih platformi. Nigerijska Jumia, poznata kao “afrički Amazon”, posluje u osam zemalja i očekuje da će ove godine prvi put poslovati bez gubitka. Iz kompanije ističu da se kineskim platformama poput Temua i Sheina suprotstavljaju lokaliziranom ponudom, mrežom preuzimnih mjesta i korisničkom podrškom.

Aramex i Jumia najveći potencijal vide u Nigeriji, gdje je, prema procjenama Ujedinjenih naroda, tržište internetske trgovine prošle godine vrijedilo oko 75 milijardi dolara. Aramex je ondje ove godine otvorio novo skladište, dok Jumia navodi da joj je poslovanje u posljednjem tromjesečju 2025. poraslo za oko 50 posto.