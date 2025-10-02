Bijesni šef Ryanaira: Više od 100.000 putnika idući bi tjedan moglo ostati bez letova

Zbog štrajka kontrolora zračnog prometa u Francuskoj, sljedeći bi tjedan mogli biti otkazani brojni letovi prema i iz Francuske, Španjolske, Italije i Grčke.

Izvršni direktor Ryanaira upozorio je da bi 100.000 putnika moglo doživjeti poremećaje u letovima idućeg tjedna zbog štrajka sindikata kontrolora zračnog prometa u Francuskoj. Michael O’Leary rekao je za Money blog SkyNewsa da će ta “industrijska akcija” koštati Ryanair oko 20 milijuna funti.

Iako je, kako je rekao, kompanija u mogućnosti podnijeti taj trošak, na kraju će najgore proći sami putnici – i upravo se oni trebaju žaliti.

Članovi sindikata SNCTA stupit će u štrajk od utorka 7. listopada do petka 10. listopada zbog spora oko plaća i radnih uvjeta. Iako će to očito pogoditi letove prema Francuskoj, također će utjecati i na letove koji koriste francuski zračni prostor kako bi stigli do svojih krajnjih odredišta – tzv. preleti (overflights).

To uključuje letove prema i iz brojnih destinacija, uključujući Španjolsku, Italiju i Grčku.

O’Leary je pozvao da se preleti zaštite od posljedica štrajka, rekavši da njihovo ometanje predstavlja zlouporabu slobodnog jedinstvenog tržišta. Za prva dva dana štrajka, rekao je, Ryanair očekuje da će biti prisiljen otkazati oko 600 letova – gotovo svi su preleti.

Štrajk je legalan, ali…

“To znači oko 100.000 putnika kojima će nepotrebno biti otkazani letovi sljedeće srijede i četvrtka”, rekao je.

“Na bilo koji dan u ovom trenutku, mi obavljamo oko 3500 letova, a otprilike 900 od tih letova prelazi preko francuskog zračnog prostora. Oko dvije trećine tih letova, dakle oko 600, otkaže se svaki put kad je štrajk kontrolora zračnog prometa. Ujedinjeno Kraljevstvo je zemlja čiji se letovi najviše otkazuju zbog geografske blizine Francuskoj.“

Iako je priznao pravo francuskih radnika na štrajk, rekao je da bi Eurocontrol, civilno-vojna organizacija koja podržava upravljanje zračnim prometom diljem Europe, mogao uskočiti i brinuti se o zračnom prostoru kako bi letovi nastavili prometovati.

“To ne bi spriječilo Francuze da štrajkaju – oni imaju pravo na štrajk i mi to prihvaćamo – ali trebali bi otkazivati domaće francuske letove, a ne letove iz Ujedinjenog Kraljevstva u Španjolsku ili iz Italije u Irsku. To je temeljno kršenje jedinstvenog tržišta,“ rekao je.

Mnoge kompanije će biti pogođene

Pozvao je vladu da “izvrši pritisak” na Europsku komisiju i francusku vladu kako bi se preleti zaštitili tijekom industrijskih akcija.

“Zahtijevamo da se naši preleti zaštite. Ako britanski građani danas putuju u Italiju ili ako španjolski posjetitelji žele doći u London, njihovi letovi ne bi smjeli biti poremećeni ili otkazani”, rekao je.

O’Leary je ohrabrio pogođene putnike da se žale ministrima prometa i Europskoj komisiji putem Ryanair-ove posebne stranice ATCruinedourholiday.com.

Nekoliko drugih europskih zrakoplovnih kompanija, poput EasyJeta, British Airwaysa, Vuelinga i Lufthanse, također bi moglo biti pogođeno poremećajima.