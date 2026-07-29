BMW će ukinuti oko 8.000 radnih mjesta u velikom programu rezanja troškova

Njemački proizvođač automobila pristao je na program dobrovoljnog odlaska zaposlenika koji će biti usmjeren na administrativna i razvojna radna mjesta, dok su prisilni otkazi i smanjenje broja radnih mjesta u proizvodnji isključeni, prema medijskim izvješćima.

BMW će ukinuti nekoliko tisuća radnih mjesta u Njemačkoj, čime postaje posljednji veliki njemački proizvođač automobila koji pokreće opsežan program smanjenja troškova. Planove su zaposlenicima u Münchenu u srijedu predstavili glavni izvršni direktor Milan Nedeljković i predsjednik radničkog vijeća Martin Kimmich, izvijestili su njemački mediji, a prenosi euronews.

BMW i radničko vijeće dogovorili su program dobrovoljnog odlaska zaposlenika koji će obuhvatiti administrativne i razvojne funkcije, dok proizvodni pogoni neće biti uključeni, rekao je glasnogovornik tvrtke za Reuters.

Osoba upoznata s planovima rekla je Reutersu da se očekuje smanjenje globalne radne snage BMW-a za oko 8.000 zaposlenika. Krajem 2025. godine Grupa je zapošljavala 154.540 ljudi diljem svijeta, prema podacima BMW-a. Handelsblatt, pozivajući se na izvore iz tvrtke, izvijestio je da će program započeti u listopadu 2026. i trajati do kraja 2027. godine. Prema navodima lista, BMW očekuje da će mjere od 2028. godine donositi godišnje uštede od oko milijardu eura.

Više od polovice zaposlenika BMW-a radi u Njemačkoj, gdje će se provoditi program dobrovoljnog odlaska. Zbog toga se očekuje da će znatan dio smanjenja broja zaposlenih biti upravo u toj zemlji, navode njemački mediji.

Münchner Merkur piše da će administrativna i razvojna radna mjesta u Münchenu, Regensburgu, Dingolfingu i Leipzigu biti posebno pogođena.

BMW-ov Centar za istraživanje i inovacije (FIZ) u Münchenu zapošljava oko 25.000 inženjera, razvojnih stručnjaka, dizajnera i poslovnih specijalista, navodi isti list. Očekuje se da će najveći dio smanjenja obuhvatiti upravo administrativne i razvojne funkcije.

BMW pokreće program dobrovoljnog odlaska zaposlenika

BMW ne planira provoditi prisilne otkaze. Umjesto toga, tvrtka pokreće ono što su njemački mediji, pozivajući se na izvore iz kompanije, opisali kao najveći program dobrovoljnog odlaska zaposlenika u njezinoj povijesti.

Ponude će prvenstveno biti namijenjene zaposlenicima u administraciji i razvoju, a ne radnicima u proizvodnji.

Očekuje se da će program BMW stajati nekoliko stotina milijuna eura, iako je tvrtka navela da je konačni trošak teško procijeniti jer će ovisiti o tome koliko zaposlenika prihvati ponuđene uvjete.

Pojedinačne otpremnine određivat će se prema visini plaće i duljini radnog staža zaposlenika.

Uprava BMW-a i predstavnici zaposlenika tijekom proteklih šest tjedana vodili su intenzivne pregovore o programu, a sastanak sa zaposlenicima u srijedu bio je krajnji rok za postizanje dogovora.

BMW slijedi ostale njemačke proizvođače automobila u smanjenju broja zaposlenih

BMW se suočava s pritiscima zbog slabijeg poslovanja u Kini i strukturne transformacije automobilske industrije, uključujući sve jaču konkurenciju kineskih proizvođača automobila. U lipnju je BMW snizio prognozu dobiti za 2026. godinu, navodeći pogoršanje uvjeta na kineskom tržištu i posljedice sukoba na Bliskom istoku. Tvrtka je najavila intenziviranje i ubrzavanje strukturnih mjera te mjera za povećanje učinkovitosti.

Mercedes-Benz također je uveo program dobrovoljnog odlaska zaposlenika.

Porsche, koji je dio Volkswagen Grupe, ovog je tjedna objavio da će do 2035. ukinuti dodatnih 5.000 radnih mjesta. To dolazi povrh 3.900 smanjenja dogovorenih u veljači 2025. godine te još 500 radnih mjesta povezanih sa zatvaranjem podružnica, čime ukupan broj najavljenih ukidanja doseže približno 9.400 radnih mjesta.

Glavni izvršni direktor Volkswagena Oliver Blume nastoji udvostručiti planirano smanjenje broja zaposlenih u cijeloj grupaciji na 100.000 radnih mjesta, iako dodatna smanjenja još nisu službeno dogovorena.

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