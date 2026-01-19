Bogatstvo milijardera doseglo je povijesni vrhunac

Bogatstvo milijardera poraslo je prošle godine tri puta brže od donedavnog tempa i dosegnulo najvišu razinu u povijesti, produbljujući ekonomske i političke podjele koje ugrožavaju demokratsku stabilnost, objavila je skupina za borbu protiv siromaštva Oxfam.

U izvješću objavljenom pred otvaranje Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, dobrotvorna organizacija navodi da je bogatstvo globalnih milijardera poraslo za 16 postotnih bodova u 2025. na 18,3 bilijuna dolara, što je nastavak rasta od 81 postotna boda od 2020. godine.

Rast njihova bogatstva događa se u vrijeme kad se svaka četvrta osoba u svijetu bori da osigura redovite obroke, a gotovo polovica svjetske populacije živi u siromaštvu.

Oxfamova studija, koja se temelji na akademskim istraživanjima i izvorima podataka poput Svjetske baze podataka o nejednakosti i Forbesove liste bogatih, ocjenjuje da procvat bogatstva prati dramatična koncentracija političkog utjecaja ultrabogataša, pri čemu milijarderi imaju 4000 puta veću vjerojatnost od običnih građana da obnašaju političke dužnosti.

Skupina povezuje najnoviji porast bogatstva s politikama američkog predsjednika Donalda Trumpa, čija je druga administracija smanjila poreze, zaštitila multinacionalne korporacije od međunarodnog pritiska i ublažila nadzor monopola.

Snažni rast vrijednosti tvrtki za umjetnu inteligenciju donio je dodatne neočekivane dobitke već bogatim investitorima.

“Sve veći jaz između bogatih i ostalih istovremeno stvara politički deficit koji je vrlo opasan i neodrživ“, rekao je izvršni direktor Oxfama Amitabh Behar.

Oxfam je pozvao vlade da usvoje nacionalne planove za smanjenje nejednakosti, uvedu veće poreze na ekstremno bogatstvo i ojačaju zaštitne barijere između novca i politike, uključujući ograničenja lobiranja i financiranja izbornih kampanja.

Porez na bogatstvo trenutno se naplaćuje samo u nekoliko zemalja poput Norveške, ali i druge, od Velike Britanije do Francuske i Italije, raspravljale su o sličnim potezima.

Ta dobrotvorna organizacija izračunala je da je 2,5 bilijuna dolara dodanih bogatstvu milijardera prošle godine otprilike jednako bogatstvu koje posjeduje najsiromašnijih 4,1 milijarda ljudi.

Svjetska populacija milijardera prvi put je prošle godine premašila 3000, a prvi čovjek Tesle i SpaceX-a Elon Musk postao je prva osoba čija je neto vrijednost premašila 500 milijardi dolara.

Behar je upozorio da vlade donose pogrešne odluke kako bi se udovoljilo eliti, ukazujući na smanjenje pomoći i smanjenje građanskih sloboda.

Izvješće ističe ono što naziva sve većim utjecajem ultrabogatih poslovnih osoba na tradicionalne i digitalne medije.

Milijarderi sada posjeduju više od polovice najvećih svjetskih medijskih tvrtki, ističe Oxfam, navodeći udjele Jeffa Bezosa, Elona Muska, Patricka Soon-Shionga i Francuza Vincenta Bolloréa u njima.