Bolt i Pony.ai dovode robotaksije u Europu, hoće li neki doći i u Hrvatsku?

Bolt i Pony.ai najavili su pokretanje robotaksi usluge u Europi. U prvoj fazi obavit će testiranja u europskim gradovima koje izaberu.

Estonska tvrtka Bolt koja je u Hrvatskoj poznata po taksi prijevozu, dostavama i dijeljenim automobilima sklopila je partnerstvo s kineskom tvrtkom Pony.ai koja se bavi tehnologijom autonomne vožnje. Cilj partnerstva je dovođenje robotaksi usluge u Europu.

Ovo partnerstvo donijet će tehnologiju autonomne vožnje razine 4 tvrtke Pony.ai u

Boltovu u opsežnu ponudu mobilnosti. Partnerstvo će se u početku usredotočiti na testiranja u

stvarnim životnim uvjetima, provjeru sigurnosti i oblikovanje korisničkog iskustva kako bi se

omogućila potpuno autonomna vožnja bez vozača. Još nisu poznata imena europskih gradova u koje će robotaksiji prvo doći, no objavljeno je da će biti izabrani gradovi u državama članicama EU, ali i oni europski izvan EU.

720 robotaksija

Pony.ai upravlja voznim parkom koji se sastoji od 720 robotaksija i oko 200 robokamiona. Do

danas su vozila Pony.ai prešla više od 55 milijuna kilometara autonomnog testiranja i vožnje na

otvorenim cestama diljem svijeta.

Očekuje se da će ovo partnerstvo dodatno ojačati prisutnost tvrtke Pony.ai u Europi korištenjem

Boltova regulatornog znanja te široke i snažne prisutnosti na kontinentu. Bolt, osnovan 2013.

godine u Estoniji, trenutno posluje u više od 50 zemalja i 600 gradova te pruža usluge dijeljene

mobilnosti za više od 200 milijuna korisnika.

James Peng, osnivač i glavni izvršni direktor tvrtke Pony.ai izjavio je: „Partnerstvo s Boltom predstavlja važan korak u našem globalnom širenju. Kombiniranjem Pony.ai tehnologije autonomne vožnje s Boltovim dubinskim razumijevanjem europske mobilnosti možemo ubrzati uvođenje sigurne i pouzdane robotaksi tehnologije. Europa je brzo rastuće i vrlo perspektivno tržište za autonomnu mobilnost, a vjerujemo da će nam ova suradnja pružiti snažno uporište za budući rast. Radujemo se stvaranju nove vrijednosti zajedno.”

Markus Villig, osnivač i glavni izvršni direktor Bolta, izjavio je: „Autonomna vozila transformirat će način na koji se ljudi i roba kreću, a Bolt je ponosan što surađuje s Pony.ai u trenutku kada tvrtka širi svoju tehnologiju autonomne vožnje. Kao jedina neovisna platforma za naručivanje vožnji na zahtjev osnovana u Europi koja se natječe na globalnoj razini, Bolt je jedinstveno pozicioniran da pomogne u odgovornom i učinkovitom širenju autonomnih vozila, u potpunom skladu s europskim sigurnosnim i podatkovnim standardima.”

Američki Lyft i kineski Baidu najavili su kako će također ponuditi robotaksi uslugu u Europi u 2026. godini.

Hrvatski proizvođač Robotaksija – Rimčev Verne najavljivao je proizvodnju svojih robotaksija, no za sada nema informacija o tome kad će oni započeti s vožnjom.