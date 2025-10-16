Božićnica u Sloveniji obvezna u iznosu od 639 eura, uz nekoliko iznimaka

Prema vladinom prijedlogu, obvezna božićnica ove će godine biti isplaćena najkasnije do 18. prosinca. Iznosit će 639 eura bruto.

Vlada se na današnjoj redovnoj sjednici upoznala s prijedlogom posebnog Zakona o božićnim dodacima. O Zakonu će u narednim danima raspravljati Ekonomsko-socijalno vijeće (ESV), rekao je nakon sjednice potpredsjednik vlade Matej Arčon.

“Naša je želja da se razgovori o tome uspješno završe najkasnije do 27. listopada”, rekao je.

Kako je naveo, obvezna božićnica ove će godine biti isplaćena najkasnije do 18. prosinca, a iznosit će 639 eura bruto.

Tvrtke koje se suočavaju s problemima likvidnosti imat će mogućnost isplatiti ovaj bonus s odgodom, najkasnije do 31. ožujka sljedeće godine, kao što je slučaj i s isplatom regresa.

“Kako bismo spriječili probleme u poslovanju tvrtki, odlučili smo ove godine napraviti posebnu iznimku. One tvrtke koje neće imati mogućnost isplate i imaju problema s likvidnošću moći će ove godine isplatiti osminu minimalne plaće koja trenutno iznosi 160 eura“, rekao je Arčon. Međutim, to će se primjenjivati ​​samo pod uvjetom da ne isplaćuju dividende i bonuse upravi.

U javnom sektoru primjenjivat će se puni iznos isplate od 639 eura, a Ministarstvo financija pripremit će prijedlog o tome kako će svi zaposleni u javnom sektoru primati božićnicu.

Iznos božićnice će biti u potpunosti oslobođen poreza i svih doprinosa.