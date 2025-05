Britanska tajna služba izvukla tajne dokumente s potonule jahte Bayesian prije Talijana

Britanski tajkun Mike Lynch i njegova tvrtka za kibernetičku sigurnost Darktrace bili su povezani s britanskim, američkim i izraelskim tajnim službama. Nakon što se prošle godine jahta Lynchove supruge potonula, a šest ljudi uključujući Lyncha se utopilo, talijanski mediji tvrde da su ronioci MI6-a preuzeli tajne podatke iz sefa jahte.

Talijanski portal Tiscali.it tvrdi da je britanska tajna služba MI6 tek nekoliko sati nakon prošlogodišnjeg potonuća jahte Bayesian ispraznila sefove koji su se nalazili na toj velikoj jedrilici. Forbes Hrvatska u više je navrata izvještavao o toj nesreći u kojoj je poginulo sedam ljudi među kojima i britanski IT tajkun Mike Lynch. Između ostalog, on je bio osnivač britanske tvrtke za kibernetičke sigurnost Darktrace koja je imala veze s britanskim, američkim i izraelskim tajnim službama.

Akcija britanske službe navodno se dogodila već nekoliko sati nakon potonuća broda. Na taj način pretekli su talijanske ronioce koji su znatno kasnije došli do sporednih sadržaja koji su ostali u sefovima.

Lynch nije vjerovao cloud uslugama

Mike Lynch 2019. godine; Foto: Profimedia

Prema izvorima bliskim istrazi, najvažniji sadržaj sefova jahte bili su podaci koji su se nalazili na računalima, diskovima, memorijama i šifriranim medijima. Oni su skrivali podatke o ključnim osobama u odnosima sa zapadnim obavještajnim službama. CNN je još prošle godine izvještavao o vodootpornim sefovima u kojima su bili informacije, ali i razne lozinke. Preživjeli s jahte talijanskim istražiteljima tada su rekli kako Lynch nije vjerovao cloud uslugama zbog čega je osjetljive podatke držao u sefu jahte kad god je plovio njom.

Upravni odbor Darktracea također je uključivao osobe visokog profila u nacionalnoj sigurnosti. To je uključivalo bivše šefove Centra za komunikacije Velike Britanije (GCHQ), britanske protuobavještajne službe i osobe povezane s američkom obavještajnom službom.

Lynchova uključenost u krugove strateške kibernetičke sigurnosti objašnjava frenetično kretanje službi. To potvrđuje i bivši talijanski podtajnik obrane Angelo Tofalo, sada konzultant za kibernetičku sigurnost. On je rekao kako je cijeli globalni obavještajni ekosustav digao uzbunu kada se doznalo da je on bio na brodu.

“Bio je ključni čovjek za britanske, američke i izraelske službe”, dodao je Tofalo. Geopolitičke implikacije nisu beznačajne: “Jasno je da Kina i Rusija također smatraju te diskove plijenom neprocjenjive strateške vrijednosti.” To bi objasnilo ekstremnu brzinu kojom su zapadne obavještajne službe odlučile intervenirati.

Prilikom pripremnih operacija za izvlačenje jahte, prije tri dana poginuo je 39-godišnji nizozemski ronilac, navodi CNN.