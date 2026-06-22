Britanski premijer Keir Starmer podnio ostavku

Keir Starmer podnio je ostavku na dužnost britanskog premijera i predsjednika Laburističke stranke.

Starmer je rekao da će nominacije za njegova nasljednika biti otvorene 9. srpnja. Njegov suparnik Andy Burnham je jasan favorit.

“Moja ostavka sada postavlja pitanje jesam li ja u najboljoj poziciji da nas vodim do sljedećih općih izbora, čuo sam odgovor svoje parlamentarne stranke na to pitanje i taj odgovor prihvaćam s poštovanjem”, rekao je odlazeći britanski premijer novinarima.

Starmer kaže da će sada moći više vremena posvetiti “najvažnijem poslu”.

“Biti najbolji muž koji mogu svojoj fantastičnoj supruzi Vic, koja je bila stijena uz mene u dobrim i lošim vremenima. I biti najbolji tata koji mogu svojoj prekrasnoj djeci, koja su moj ponos i radost”, zaključio je Starmer prije nego što se sa suprugom vratio u Downing Street 10, prenosi BBC.

Britanski list Observer izvijestio je za vikend da se očekuje da će Starmer podnijeti ostavku u ponedjeljak i da je odredio vremenski okvir svog odlaska, iako je vladin izvor rekao da je premijer i dalje usredotočen na nastavak vođenja države.

Prijetnja Starmerovoj poziciji, koja već mjesecima samo raste, naglo se povećala u petak kada je vodeći stranački suparnik Andy Burnham osvojio mjesto u parlamentu koje mu omogućava da pokrene formalni postupak preuzimanja stranke.

Starmer je ranije rekao da neće odstupiti s položaja obećavši da će se oduprijeti bilo kakvom izazovu svog glavnog suparnika u stranci.

Starmer, koji je ostvario uvjerljivu pobjedu na izborima 2024., rekao je da “neće otići”, nabrajajući niz mjera uvedenih tijekom njegove dvogodišnje vladavine: bliže veze s Europskom unijom, stabilizaciju gospodarstva i smanjenje lista čekanja za zdravstvene usluge.