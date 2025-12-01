Britanski premijer priznao: Bez popuštanja Bruxellesu nema oporavka gospodarstva

Keir Starmer poručio je da Britanija mora prihvatiti određene kompromise ako želi obnoviti odnose s EU-om, upozorivši da je Brexit ozbiljno oslabilo gospodarstvo.

U govoru u središnjem Londonu, britanski premijer Keir Starmer rekao je da je Brexit značajno naštetio britanskom gospodarstvu, upozorivši da se “trenja” s Unijom moraju smanjiti kako bi se omogućio “gospodarski oporavak” Ujedinjenog Kraljevstva.

Njegova izjava stiže samo nekoliko dana nakon što su propali pregovori Londona i Bruxellesa o sudjelovanju Britanije u europskom programu zajmova za oružje Security Action for Europe, vrijednom 150 milijardi eura — i to zbog neslaganja oko iznosa koji bi Ujedinjeno Kraljevstvo trebalo platiti za sudjelovanje, piše Politico. U govoru u ponedjeljak ujutro Starmer je snažno branio prošlotjedni proračun, inzistirajući da ima dugoročni gospodarski plan za zemlju.

Suočiti se sa stvarnošću

“Najvažnije što možemo učiniti za rast i poslovni sektor jest, prvo, oboriti inflaciju, i drugo, zadržati povjerenje tržišta koje omogućuje stvarnu ekonomsku stabilnost”, rekao je.

No Ujedinjeno Kraljevstvo mora se “suočiti sa stvarnošću” da je sporazum postignut s Bruxellesom nakon Brexita “značajno naštetio našem gospodarstvu”, dodao je.

“Za gospodarski oporavak moramo nastaviti smanjivati trenja. Moramo nastaviti kretati se prema bližem odnosu s EU-om i moramo biti odrasli u vezi s time — prihvatiti da će to zahtijevati određene kompromise.”

Povećanje poreza

Kao primjere napretka, kasnije je naveo predloženi SPS sporazum, čiji je cilj ukinuti granične kontrole za proizvode biljnog i životinjskog podrijetla, te razgovore o sustavu trgovanja emisijama.

Starmer je održao govor dok pokušava obraniti prošlotjedni državni proračun, koji predviđa povećanje poreza.

Insistirao je da su odluke u proračunskoj izjavi o porezima i potrošnji bile “poštene, nužne i u osnovi dobre za rast”, ali je prvi put javno priznao da su ministri razmatrali — i zatim odustali od — povećanja poreza na dohodak koje bi narušilo predizborna obećanja laburista.