Britanski premijer zaprijetio ruskom oligarhu: “Hitno prebaci 2,5 milijarde funti za žrtve rata u Ukrajini”

Keir Starmer poručio je ruskom oligarhu da sredstva ostvarena prodajom nogometnog kluba mora bez odgode prebaciti u novu zakladu za Ukrajinu, u suprotnom će se suočiti sa sudskim postupkom.

Ujedinjeno Kraljevstvo formalno će izdati upute za prijenos 2,5 milijardi funti iz prodaje londonskog nogometnog kluba Chelsea Romana Abramoviča u humanitarne svrhe za Ukrajinu, poručivši milijarderu da mora prenijeti sredstva ili se suočiti sa sudskim postupkom.

Britanski premijer Keir Starmer rekao je u Donjem domu britanskog parlamenta da će sredstva ruskog oligarha, koji je pod britanskim sankcijama, biti prenamijenjena u novu zakladu za Ukrajinu te da je izdavanje licence za prijenos novca posljednja prilika koju Abramovič ima da postupi u skladu s obvezom prije nego što se pokrene pravni postupak, piše Guardian.

“Romanu Abramoviču istječe vrijeme da ispuni obvezu koju je preuzeo prilikom prodaje Chelsea i prebaci 2,5 milijardi funti u humanitarne svrhe za Ukrajinu”, rekao je Starmer. “Ova vlada spremna je to provesti putem sudova kako bi svaki peni stigao do onih čiji su životi razoreni Putinovim ilegalnim ratom.”

Ruski milijarder prodao je Chelsea 2022. godine pod pritiskom britanske vlade nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Zastoj u pregovorima

Abramoviču je britanska vlada izdala dozvolu za prodaju kluba pod uvjetom da se novac iskoristi za pomoć žrtvama rata u Ukrajini. Prihod od prodaje položen je na bankovni račun u Ujedinjenom Kraljevstvu, kojim upravlja Abramovičeva tvrtka Fordstam.

Od tada su sredstva zamrznuta zbog zastoja u pregovorima s Abramovičem oko toga trebaju li se sredstva koristiti isključivo u Ukrajini ili i izvan nje.

Vlada je obećala osnovati zakladu koja će raspodjeljivati novac, a na njezinu čelu trebao bi biti Mike Penrose, bivši čelnik Unicefa UK-a.

“Spremni smo učiniti sve”

Ministrica financija Rachel Reeves izjavila je da je “neprihvatljivo da više od 2,5 milijardi funti koje pripadaju ukrajinskom narodu ostane zamrznuto na bankovnom računu u Ujedinjenoj Kraljevini. Vrijeme je da Roman Abramovič plati. Ako ne reagira, spremni smo učiniti sve što je potrebno kako bismo osigurali da taj novac dođe do ukrajinskog naroda.”

Ministri su naglasili da već godinama pokušavaju dogovoriti uvjete s Abramovičem i osigurati njegovu suradnju u prijenosu sredstava. Starmer je rekao da je vlada spremna tužiti Abramoviča kako bi došla do novca.

Ovaj potez dolazi u trenutku kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio da bi prijedlozi dogovoreni s američkim dužnosnicima o mirovnom sporazumu za okončanje ruskog rata u Ukrajini uskoro mogli biti dovršeni.