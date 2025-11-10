Bugarska priprema teren za preuzimanje kontrole nad Lukoilovom imovinom, uključujući rafineriju Burgas

Bugarska priprema teren za preuzimanje kontrole nad imovinom ruskog Lukoila, uključujući rafineriju Burgas, usvojivši po hitnom postupku zakon koji predviđa imenovanje posebnog upravitelja i ograničava prava dioničara.

Bugarski parlament usvojio je zakon u petak navečer, po hitnom postupku, nakon dva čitanja u istom danu, piše bugarska novinska agencija BTA. Zakoni su usvojeni desetak dana nakon što se Lukoil, pritisnut američkim sankcijama, odlučio za prodaju inozemne imovine.

Bugarska vlada će imenovati upravitelja za Lukoilovu imovinu koji će osigurati nastavak svih poslovnih aktivnosti, uključujući i preradu nafte, i nakon 21. studenoga 2025., kada na snagu stupaju američke sankcije ruskoj kompaniji navodi Hina. Reuters pojašnjava kako će Bugarska sada moći prodati rafineriju novom vlasniku. To uključuje i sigurnosne mjere koje se upravo provode radi dodatne zaštite rafinerije.

Što sve Lukoil ima u Bugarskoj?

Dioničari će pak izgubiti glasačka prava, a neće smjeti ni prodavati dionice u Lukoilovoj rafineriji Neftochim Burgas, uz prijenos tih ovlasti na posebnog upravitelja.

Ovlast za prodaju prenesena je na posebnog upravitelja koji će za taj potez morati ishoditi dozvolu vlade. Prihod od tih transakcija bit će položen na poseban račun u Bugarskoj razvojnoj banci, kojim će upravljati ministarstvo financija.

Uz rafineriju Neftochim Burgas, najveću u regiji, ruski naftni div ima u Bugarskoj i lanac od preko 200 benzinskih postaja i postrojenja za punjenje zrakoplova, a posluje i na tržištu plina i drugih ugljikovodika.

Rafineriju Lukoil posjeduje preko kompanije Litasco, podružnice registrirane u Švicarskoj, koja drži udio od 89,97 posto. Još 9,88 posto udjela u Burgsu u vlasništvu je druge podružnice ruske naftne kompanije, Lukoil Oil Company, a preostalih 0,15 posto drži preko 7.700 pojedinačnih i korporativnih dioničara.

Visoki udio na bugarskom tržištu

Prema podacima bugarske komisije za zaštitu tržišnog natjecanja, Lukoil Bulgaria, vlasnik lanca benzinskih postaja, ima relativno visok udio u bugarskom tržištu i vodeća je kompanija u sektoru veleprodaje automobilskog goriva, s udjelom koji varira između 40 do 50 posto i 50 do 60 posto, prenosi BTA. Za usporedbu, Lukoil u Hrvatskoj ima pet do 10 posto udjela i 45 benzinskih postaja.

Parlament je već prije desetak dana po hitnom postupku usvojio zabranu izvoza petrokemijskih proizvoda, ponajprije dizela, kako bi nakon američkih sankcija Lukoilu osigurao podmirivanje domaćih potreba za gorivom.

Lukoil je prije desetak dana prihvatio ponudu za prodaju inozemne imovine švicarskom Gunvoru, no Gunvor je povukao ponudu nakon što američko ministarstvo financija nije odobrilo transakciju. Gunvor su nazvali ruskom marionetom.