BusinessEurope: “Irsko predsjedanje Vijećem EU-a mora ubrzati provedbu mjera za jačanje europske konkurentnosti”

Predsjednici i glavni direktori poslodavačkih organizacija članica BusinessEuropea okupili su se u Dublinu u organizaciji Ibec – Irske udruge poslodavca. Hrvatsku udrugu poslodavaca predstavljali su Mislav Balković, predsjednik HUP-a, glavna direktorica HUP-a Irena Weber te glavni ekonomist HUP-a Hrvoje Stojić.

Uoči početka irskog predsjedanja Vijećem Europske unije, delegacija se jučer sastala s Helen McEntee, ministricom vanjskih poslova i trgovine i s Thomasom Byrneom ministrom za europske poslove i obranu Republike Irske. Tema razgovora bili su prioriteti nadolazećeg predsjedanja te predstavljanje Dublinske deklaracije, dokumenta koji sažima očekivanja BusinessEuropea. Također su razgovarali o ulozi Europskog parlamenta u međunarodnoj trgovinskoj politici EU-a s europarlamentarcem Barryjem Andrewsom.

Predsjednik BusinessEuropea Fredrik Persson izjavio je:

“Otpornost Europe i dalje je na kušnji zbog rata na njezinim granicama, visokih troškova energije i rastuće geopolitičke fragmentacije. Zbog toga je hitnije nego ikad poduzeti konkretne mjere kako bi se europsko gospodarstvo ponovno vratilo na put rasta.

Uloženi su važni napori za napredak u provedbi programa konkurentnosti, no poduzeća još ne osjećaju stvarno olakšanje. Hitno je potrebno ubrzati smanjenje regulatornog opterećenja, produbiti jedinstveno tržište i prilagoditi Sustav trgovanja emisijama EU-a (ETS). Kako bi odgovorila na geopolitičke rizike, EU također mora nastaviti diversificirati trgovinska partnerstva i osigurati pristup novim tržištima. Šest mjeseci irskog predsjedanja bit će ključno za pretvaranje ambicija u konkretne rezultate.“

Predsjednik Irskog udruženja poslodavaca Ibeca Colin Hunt izjavio je:

“Kao predsjednik Ibeca, čast mi je poželjeti dobrodošlicu čelnicima 40 nacionalnih poslovnih federacija iz 35 europskih zemalja u Irsku uoči preuzimanja predsjedanja EU-om.

Nepredvidivost globalnog trgovinskog okruženja, zajedno sa širim izazovima europske konkurentnosti navedenima u izvješću Marija Draghija, naglašava važnost ubrzavanja europske agende konkurentnosti za poslovni sektor. Budući da se predviđa da će se 85 % budućeg gospodarskog rasta odvijati izvan Europe, proaktivna i prema van usmjerena zajednička trgovinska politika – uz sposobnost privlačenja ulaganja – ostaje temelj europskog uspjeha.

Europa je opravdano poduzela korake za jačanje bilateralnih partnerstava i značajno ubrzala svoju trgovinsku agendu kako bi osigurala gospodarsku budućnost Europe. Nedavna privremena primjena trgovinskog sporazuma između EU-a i Mercosura, kao i povijesno zaključenje pregovora o slobodnoj trgovini s Australijom i Indijom tijekom proteklih 12 mjeseci, bili su od ključne važnosti za poduzeća diljem Europe. Moramo iskoristiti irsko predsjedanje kako bismo dodatno promicali trgovinsku suradnju s trećim zemljama koja europskim poduzećima donosi stvarnu diversifikaciju tržišta.“

Predsjednik HUP-a, Mislav Balković istaknuo je:

“Europa se nalazi u trenutku u kojem više nije dovoljno postavljati ambiciozne ciljeve – potrebno ih je pretvoriti u konkretne politike koje će omogućiti brži gospodarski rast, snažnije investicije i veću otpornost europskog gospodarstva. Hrvatski poslodavci podržavaju prioritete istaknute u Dublinskoj deklaraciji, posebno nastavak regulatornog rasterećenja, jačanje jedinstvenog europskog tržišta te stvaranje predvidivog i konkurentnog poslovnog okruženja.

Za hrvatsko gospodarstvo, kao izvozno orijentirano gospodarstvo i dio europskih lanaca vrijednosti, od ključne je važnosti da Europska unija nastavi otvarati nova tržišta, razvijati trgovinska partnerstva i poticati ulaganja, posebno ona u privatnom sektoru, kroz EU instrumente financiranja. U vremenu sve izraženijih geopolitičkih i gospodarskih izazova, jačanje konkurentnosti Europe mora postati zajednički prioritet europskih institucija i država članica, pazeći pri tome na koncept kohezije koji je ključan upravo za države članice koje zaostaju u gospodarskom razvoju za EU prosjekom. U tom smislu posebno pozdravljamo stav BusinessEurope izražen u Dublinskoj deklaraciji koji navodi kako se za novi European Competitiveness Fund (ECF) treba osigurati barem minimalni geografski balans investiranja.

Ukoliko se ova ideja na pravilan način implementira, to bi osiguralo realnu mogućnost pristupa dodatnom razvojnom financiranju i za kompanije iz država poput Hrvatske, koje danas još nisu u vrhu tehnološkog razvoja na EU razini. S druge strane, ukoliko ECF ostane „rezerviran“ samo za izvrsne EU kompanije koje obično dolaze iz najrazvijenijih gospodarstava, hrvatske kompanije imat će na raspolaganju značajno manje sredstava za investiranje i razvoj i bit će usmjerene dominantno na EU sredstva koja će u razdoblju 2028.-2034. dolaziti iz nacionalnog partnerskog programa koji će Hrvatska dobiti. Kod nacionalnog planiranja raspodjele EU sredstava za novo razdoblje, nužno je da najmanje jedna trećina bude usmjerena na poticanje investicija u privatnom sektoru jer upravo takve investicije osiguravaju održiva radna mjesta i konkurentnost gospodarstva.“

Nakon usvajanja deklaracije Vijeće predsjednika BusinessEuropea jednoglasno je izabralo g. Macieja Wituckog za nasljednika Fredrika Perssona na mjestu predsjednika BusinessEuropea od 1. srpnja 2026.

Maciej Witucki je do nedavno bio predsjednik Glavnog vijeća Polish Confederation Lewiatan, poljske udruge poslodavaca članice BusinessEuropea.

Fredrik Persson, dosadašnji predsjednik BusinessEuropea, rekao je:

“Ove četiri godine su me više nego ikad uvjerile da je snažan, konkretan i vjerodostojan poslovni glas ključan za budućnost Europe. Maciej Witucki je potpredsjednik BusinessEuropea od 2023. i aktivni član našeg Vijeća predsjednika od 2019. On je uspješan poduzetnik i predan Europljanin, s iskustvom i odlučnošću potrebnom za vođenje naše organizacije u godinama koje dolaze. Drago mi je što mu mogu predati tu odgovornost i želim mu puno uspjeha u ovoj važnoj ulozi.“

Novoizabrani predsjednik Maciej Witucki izjavio je:

“Počašćen sam što sam izabran za predsjednika BusinessEuropea i radujem se braniti interese milijuna malih, srednjih i velikih europskih tvrtki koje predstavljaju 42 federacije članica BusinessEuropea. Preuzimanje ove uloge u tako kritičnom trenutku za europsko gospodarstvo velika je odgovornost i prava čast.

Pod vodstvom Fredrika Perssona, BusinessEurope je uspio staviti konkurentnost na vrh dnevnog reda EU – i već vidimo kako se to pretvara u stvarne promjene politike. Ali posao nije završen dok se ta promjena u potpunosti ne osjeti na terenu u tvrtkama diljem Europe. To je misija koju preuzimam.”