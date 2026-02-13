BYD jača prisutnost, dogovorio suradnju s Gvardiolovim nogometnim klubom

Kineska marka BYD objavila je kako je dogovorila suradnju s Manchester Cityjem, nogometnim klubom u kojem igraju i hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.

Kineska marka BYD, najveći svjetski proizvođač električnih automobila, objavio je da postaje službeni automobilski partner nogometnog kluba Manchester City.

Osim što će Manchester Cityju osigurati BYD i Denza vozila, BYD Grupa će u klupskom kampu City Football Academy postaviti punjače i baterijske sustave za pohranu energije. Time će njezina napredna energetska rješenja postati sastavni dio centra u kojem treniraju muška, ženska i omladinska momčad kluba.

Što suradnje obuhvaća?

Nadalje, logotip BYD-a od sada će se nalaziti na rukavima dresova za trening prve muške momčadi, dok će od sljedeće sezone krasiti i dresove prve ženske momčadi. Uz to, BYD će biti prisutan na stadionu Etihad, pri čemu će se logotip brenda nalaziti i na naslonima klupa za igrače. Također, jedno od vozila kompanije predvodit će službeni autobus prve muške momčadi Manchester Cityja pri dolasku na stadion tijekom domaćih utakmica Premier lige i nacionalnih kupova.

Ovo novo partnerstvo ključan je korak u strategiji kojom BYD želi osnažiti svoju prisutnost na međunarodnoj nogometnoj sceni te povećati prepoznatljivost vlastitog brenda, automobila i drugih tehnoloških proizvoda. BYD iza sebe već ima velika sportska sponzorstva, uključujući UEFA EURO 2024. i UEFA Europsko prvenstvo do 21 godine 2025.

BYD je prisutan i u Hrvatskoj, u kojoj je imao službeno predstavljanje u travnju 2025. godine. U siječnju je bio druga kineska marka po prodajnim rezultatima u Hrvatskoj i 19. marka sveukupno. Prodali su 64 modela, od čega 51 električni. Značajno više od Tesle u tom mjesecu.

Manchesterove vrijednosti temelj su BYD-a

Stella Li, izvršna potpredsjednica BYD-a, istaknula je: „Manchester City utjelovljenje je izvrsnosti, inovativnosti i hrabrosti u pomicanju granica – upravo onih vrijednosti koje su temelj BYD-a. Ovo partnerstvo nadilazi nogomet i mobilnost. Naš je cilj nadahnuti ljude diljem svijeta tehnologijom koja oduševljava, povezuje i pridonosi održivijoj budućnosti. Kada se inovacija i strast spoje, njihov utjecaj postaje uistinu globalan.”

Ferran Soriano, glavni direktor, City Football Group, izjavio je: „BYD je globalni predvodnik koji izvrsnost gradi na tehnologiji, inovacijama i viziji boljeg svijeta. To su vrijednosti koje Manchester City u potpunosti dijeli. Kao klub, predani smo izvrsnosti i strasti prema inovacijama te surađujemo s vodećim kompanijama kako bismo izgradili ekološki održiviju budućnost, počevši od vlastite infrastrukture. Ponosni smo što je BYD odabrao upravo nas i veselimo se zajedničkom radu na boljoj i održivijoj budućnosti u godinama koje slijede.”

Manchester City, osnovan 1894. godine, jedan je od najuspješnijih klubova u povijesti nogometa s 10 naslova prvaka Engleske, sedam FA kupova te titulama pobjednika UEFA Lige prvaka i FIFA Svjetskog klupskog prvenstva. Klub domaće utakmice igra na stadionu Etihad, areni s 53.000 sjedećih mjesta koja im je dom od 2003. godine, a globalna baza navijača broji se u milijunima. Mateo Kovačić i trenutačno ozlijeđeni Joško Gvardiol neki su od igrača kluba.