Čelnici EU-a suglasni oko potrebe hitnih mjera za jačanje konkurentnosti gospodarstva

Čelnici država članica EU-a složili su se u četvrtak na neformalnom samitu u dvorcu Alden Biesen u istočnoj Flandriji da moraju poduzeti hitne mjere za jačanje konkurentnosti gospodarstva, ubrzati uspostavu Unije štednje i investicija, promijeniti pravila o spajanju poduzeća te smanjiti administrativni teret za gospodarstvo.

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa izjavio je da su se čelnici država članica složili da treba ubrzati uspostavu Unije štednje i investicija.

“Bilo mi je zadovoljstvo čuti jednoglasnu potporu za ubrzanje uspostave Unije štednje i investicija, koja može bolje usmjeriti štednju u investicije u Europi”, rekao je Costa nakon završetka neformalnog sastanka čelnika EU-a.

Suglasni su i da je potrebno dovršiti jedinstveno tržište i ukloniti barijere koje ga i dalje čine rascjepkanim.

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je najavila da će prije redovitog samita u ožujku predstaviti plan za produbljenje europskog jedinstvenog tržišta, s ciljem da čelnici postignu dogovor o konkretnom redoslijedu poteza koje treba napraviti.

I von der Leyen i Costa su na zajedničkoj konferenciji za novinare istaknuli važnost uspostave Unije štednje i investicija. Europljani za razliku od Amerikanaca veliki dio svoje štednje drže u bankama. Europsko tržište kapitala je rascjepkano što gospodarstvu otežava pristup financijama potrebnim za investicije.

“Složili smo se da želimo završiti prvu fazu Unije štednje i ulaganja, koja uključuje integraciju tržišta, nadzor i sekuritizaciju do lipnja”, rekla je predsjednica Komisije von der Leyen.

Ako je nemoguće brzo napredovati sa svih 27 zemalja EU istovremeno, EU će nastaviti s projektom u manjoj skupini od najmanje devet država članica, dodala je. “Ako do tada ne bude dovoljnog napretka, razmotrit ćemo pojačanu suradnju”, dodala je.

Mehanizam pojačane suradnje omogućuje određenom broju zemalja da bliže surađuju u određenom području, kada nije moguće postići konsenzus svih članica.

Čelnici država članica EU-a složili su se da do kraja sljedeće godine treba dovršiti jedinstveno europsko tržište.

Costa je rekao da će se konkretne obveze i vremenski okvir za to usvojiti na redovitom samitu u ožujku. Prije toga Komisija će predstaviti plan s vremenskim okvirom.

“Čelnici su prihvatili izazov (bivšeg talijanskog premijera) Enrica Lette da se s nedovršenog jedinstvenog tržišta prijeđe na jedinstveno tržište za jednu Europu. To je hitno potrebno i mora se dovršiti 2026. i 2027.”, rekao je Costa.

“Rezultati današnjih razgovora bit će prevedeni u konkretne obveze i vremenske okvire na sastanku Europskog vijeća u ožujku”, dodao je.

Jedna od ključnih mjera za dovršetak jedinstvenog tržišta bit će uspostava tzv. 28. režima, koji će tvrtkama omogućiti pristup cijelom tržištu EU-a uz jednostavna i jedinstvena pravila. Tzv. 28. režim je jedinstveni i jednostavni skup pravila koji će se primjenjivati u cijeloj Uniji kako bi tvrtke mogle lakše poslovati u svim državama članicama, umjesto da se suočavaju s 27 različitih pravnih režima. Prema riječima von der Leyen, tvrtke bi se tako mogle registrirati u bilo kojoj državi članici Unije u roku od 48 sati, i to u potpunosti online.