Čelnici zapadnih središnjih banaka solidarni s američkim kolegom Powellom

Guverneri središnjih banaka zapadnih zemalja izrazili su u utorak solidarnost s američkim kolegom Jeromeom Powellom nakon najave moguće istrage zbog radova na uređenju zgrade Feda, uz isticanje načela neovisnosti monetarne institucije koje je podržao i Brazil.

“Potpuno smo solidarni sa Sustavom saveznih rezervi (američka središnja banka – op. a.) i s njihovim predsjednikom Jeromeom H. Powellom“, stoji u priopćenju, objavljenom u utorak.

“Neovisnost središnjih banaka temelj je cjenovne, financijske i ekonomske stabilnosti i u interesu je građana kojima služimo”, dodaje se, i zato je njezino očuvanje “ključno, uz puno poštivanje načela pravne države i demokratske odgovornosti”.

Objavu su među Europljanima potpisali čelnica Europske središnje banke (ECB) Christine Lagarde, te guverneri središnje banke Danske i Švedske Christian Kettel Thomsen i Erik Thedeen, njihova norveška kolegica Ida Wolden Bache i švicarski guverner Martin Schlegel i čelnik Bank of England Andrew Bailey.

Solidarnost s Powellom izrazili su u priopćenju i guvernerka australske središnje banke Michele Bullock, čelnik kanadske središnje banke Tiff Macklem i južnokorejski guverner Chang Yong Rhee.

Potporu američkom guverneru izrazio je i Brazil, preko guvernera Gabriela Galípola, te predsjedatelj odbora direktora Banke za međunarodna poravnanja (BIS) François Villeroy de Galhau i generalni direktor BIS-a Pablo Hernández de Cos.

“Predsjednik (Fed-a) Powell služio je pošteno, fokusiran na mandat, nepokolebljivo poštujući javni interes, i za nas je poštovani kolega i uživa maksimalno poštovanje svih koji su s njime surađivali”, poručila je skupina čelnika monetarnih institucija.

Powell je dužnost predsjedatelja Fedovog odbora guvernera preuzeo 5. veljače 2018. godine, na četiri godine, a u svibnju 2022. dobio je još jedan mandat koji istječe krajem svibnja.

Američka središnja banka mora pri kreiranju monetarne politike voditi računa o stabilnosti cijena, ali i o zaposlenosti. Zapošljavanje je pak osjetno posustalo u prošloj godini i predsjednik Donald Trump spočitavao je Powellu u više navrata da kasne sa sniženjem troškova zaduživanja.

U ponedjeljak Powell je obavijestio javnost da je središnjoj banci krajem prošlog tjedna stigao poziv na sud, napominjući da mu, kako je rekao, prijeti kaznena istraga zbog svjedočenja u odboru američkog Senata u lipnju 2025. godine.

“Svjedočenje se dijelom ticalo višegodišnjeg projekta renoviranja povijesnih uredskih zgrada Federal Reservea”, rekao je čelnik američke središnje banke.