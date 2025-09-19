Čelniku Deutsche Banke prijeti višemilijunska tužba

Očekuje se da će glavni izvršni direktor biti imenovan kao tuženik uz banku u tužbi za odštetu koju su podnijeli bivši zaposlenici.

Izvršni direktor Deutsche Banke Christian Sewing bit će imenovan kao tuženik u londonskom sudskom postupku koji je pokrenulo pet bivših zaposlenika tražeći stotine milijuna funti odštete, prema izvorima upoznatima sa slučajem, prenosi Financial Times. Očekuje se da će tužba protiv Sewinga, bivših rukovoditelja Deutsche Banka i same banke biti podnesen u nadolazećim tjednima, dodali su izvori.

Vjerojatno će se tvrditi da je Sewing predsjedavao manjkavom internom revizijom koja je pridonijela osuđujućim presudama pet bivših zaposlenika od strane milanskog kaznenog suda 2019. godine – koje su potom poništene. Bankari su osuđeni na do četiri godine i osam mjeseci zatvora zbog manipulacije tržištem u skandalu u koji je bila umiješana talijanska banka Monte dei Paschi di Siena, iako nikada nisu odslužili zatvorsku kaznu.

Presude su poništene 2022. godine. Ljudi upoznati sa situacijom upozorili su da se detalji tužbe mogu promijeniti dok se zahtjevi formalno ne podnesu.

Deutsche Bank je već u Frankfurtu dobio zahtjev za naknadu štete od 152 milijuna eura od drugog bankara osuđenog u milanskom slučaju, Daria Schiraldija, koji je tvrdio da je kazneni postupak naštetio njegovoj karijeri. Schiraldi, koji je prošle godine pokrenuo tužbu protiv banke nakon što su pregovori o nagodbi propali, nije imenovao Sewinga kao stranku u tom postupku.

Očekuje se da će pet bankara, koji su radili u Velikoj Britaniji za Deutsche Bank, ponoviti argumente koje je iznio Schiraldi da je izvješće koje je napisao Sewing bilo manjkavo, što je naštetilo njihovim karijerama, dodali su izvori.

Kada su žalbeni suci 2022. godine poništili izvornu sudsku odluku, kritizirali su i reviziju Deutsche Banke i oslanjanje nižeg suda na nju. Cjelodnevna medijacija održana u Londonu 8. rujna između predstavnika Deutsche Bank i bankara nije uspjela postići dogovor, što je otvorilo put za formalno podnošenje tužbe Visokom sudu u Londonu.

Deutsche Bank je takve tvrdnje smatra potpuno neutemeljenima i poručuje da će se od njih snažno braniti.