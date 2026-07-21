Četiri stvari koje treba znati godinu dana nakon sporazuma iz Turnberryja

Trgovinski tokovi, ulaganja, izuzeća i carine: kakva je situacija danas s teško stečenim trgovinskim sporazumom između EU i SAD-a?

Prije godinu dana, predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen i američki predsjednik Donald Trump postigli su trgovinski sporazum u Turnberryju u Škotskoj, nakon tjedana trgovinskih sporova.

Sporazum, koji je Komisija branila kao najbolji dogovor koji je mogla postići, nametnuo je američke carine od 15 posto na uvoz iz EU-a, dok se EU obvezala ukinuti carine na većinu američkih industrijskih proizvoda.

Europljani su se također obvezali uložiti 520 milijardi eura u SAD i kupiti 700 milijardi eura američke energije do 2028., uključujući ukapljeni prirodni plin (LNG), naftu i nuklearne energetske proizvode.

Turnberryjev sporazum trebao je okončati spor. Umjesto toga, otvorio je novo poglavlje.

Tijekom protekle godine, Trump je više puta prijetio EU novim carinama, usporavajući provedbu sporazuma na europskoj strani, gdje su zakonodavci zamrznuli njegovu ratifikaciju. Nakon pregovora, blok je konačno ukinuo svoje carine 1. srpnja.

Na američkoj strani proces nije tekao glatko. Bijela kuća morala je usvojiti nove carine nakon što je Vrhovni sud SAD-a u veljači 2026. presudio da su carine nametnute američkim trgovinskim partnerima 2025. bile nezakonite.

Nove carine istječu krajem ovog tjedna, 24. srpnja, osim ako ih Kongres ne produži – što se smatra malo vjerojatnim s obzirom na približavanje međuizbora.

Dok sporazum iz Turnberryja obilježava svoju prvu godišnjicu, Euronews navodi četiri stvari koje trebate znati o stanju transatlantskih trgovinskih odnosa.

1. Trgovina sa SAD-om porasla je u 2025.

Unatoč carinskom ratu, transatlantska trgovina nije se smanjila. Upravo suprotno: trgovina robom i uslugama između EU-a i SAD-a porasla je za 4,5 posto na 1,8 bilijuna eura u 2025., jer su tvrtke ubrzale isporuke prije Trumpovih carina, nadoknađujući usporavanje kasnije tijekom godine.

Od siječnja 2025. američki uvoznici morali su platiti oko 31 milijardu eura dodatnih carina, u usporedbi sa 7 milijardi eura u godinama prije uvođenja carina.

Međutim, nakon presude Vrhovnog suda, neki su već vraćeni. Podaci SAD-a objavljeni sredinom srpnja pokazuju da je 81 milijarda dolara vraćena za tarife nametnute globalno trgovinskim partnerima zemlje.

2. Europa je na putu da ispuni svoja investicijska obećanja

Prema Europskoj komisiji, EU će održati obećanje o masovnim ulaganjima u SAD. Početkom 2025. izvijestila je da su tvrtke iz EU-a obećale 242 milijarde eura ulaganja u različite američke sektore, uključujući automobile, IT, kemikalije i hranu.

Što se tiče ulaganja u energiju, visoki dužnosnik EU-a rekao je da će cilj od 700 milijardi eura biti premašen. Komisija je izjavila da su samo u 2025. godini kupci iz EU uvezli energetske proizvode i potpisali ugovore vrijedne više od 250 milijardi dolara.

Kako je izbio rat u Iranu i EU je postupno ukidala ruske isporuke plina, kupnja američkog LNG-a i nafte dosegla je rekordne razine. Novi nuklearni projekti također će se provoditi u suradnji s američkim partnerima.

3. Pregovori o izuzećima, čeliku i aluminiju se nastavljaju

Trgovinska saga između EU-a i SAD-a daleko je od kraja. Bruxelles i Washington započeli su pregovore o novim carinskim izuzećima za robu EU-a. Sporazum iz Turnberryja odnosio se na te buduće razgovore, ali Bijela kuća željela je da EU provede svoj dio sporazuma prije nego što pregovori mogu započeti.

Prošle jeseni, Komisija je, zajedno s europskim poduzećima, sastavila popis stotina proizvoda za koje se nada vraćanju postojećih carinskih razina. Popis, nedavno dostavljen američkoj strani, obuhvaća izvoz EU-a u vrijednosti od oko 150 milijardi eura i uključuje kultne proizvode poput roqueforta, maslinovog ulja, vina i žestokih pića.

Europljani se također nadaju napretku u pogledu čelika i aluminija. SAD još uvijek nameće 50-postotne carine na uvoz od trgovinskih partnera diljem svijeta. Međutim, Komisija očekuje da će rasprave biti izazovne, jer Bijela kuća želi vratiti proizvodnju u SAD, a istovremeno se nositi s ogromnim kineskim prekapacitetom.

4. SAD priprema nove carine

Nakon presude Vrhovnog suda, Bijela kuća morala se osloniti na novu pravnu osnovu za uvođenje carina koje dosežu gornju granicu od 15 posto utvrđenu sporazumom iz Turnberryja. No te carine istječu u petak, a SAD već traži nove načine za uvođenje dodatnih carina.

Europski dužnosnici stoga očekuju da će Bijela kuća uvesti nove carine usmjerene na prisilni rad i prekapacitiranost nakon istraga pokrenutih prema članku 301. Zakona o trgovini iz 1974. Carine za prisilni rad već su objavljene i očekuje se da će biti uvedene prve, unatoč tvrdnji EU-a da već ima zakonodavstvo kojim se zabranjuje prisilni rad.

“Naravno da se ne slažemo s nalazima o prisilnom radu i to smo jasno dali do znanja našim kolegama u Sjedinjenim Državama“, rekao je visoki dužnosnik EU-a. “Ali glavni je cilj osigurati da se sporazum poštuje i da naše tvrtke mogu imati koristi od stabilnosti i predvidljivosti koja je tamo utvrđena.“

Dakle, sve dok te buduće carine ne prelaze gornju granicu od 15 posto, EU im se neće protiviti.

Komisija također pomno prati američku istragu o određivanju cijena lijekova u Njemačkoj prema članku 301, što bi također moglo dovesti do vrlo visokih carina ako američko Ministarstvo trgovine utvrdi da je uporno podcjenjivanje inovativnih farmaceutskih proizvoda od strane Njemačke nerazumno ili diskriminirajuće te opterećuje ili ograničava američku trgovinu.