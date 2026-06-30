Christine Lagarde: “ECB se vraća osnovama, ali se mora prilagoditi nestabilnijem globalnom gospodarstvu”

Predsjednica Europske središnje banke Christine Lagarde iskoristila je otvaranje godišnjeg foruma Europske središnje banke u Sintri u ponedjeljak kako bi proglasila kraj jedne ere u monetarnoj politici.

Christine Lagarde kaže da se ECB vraća osnovama, ali se mora prilagoditi nestabilnijem globalnom gospodarstvu.

Nakon više od desetljeća kojim su dominirali kupnja obveznica, hitno kreditiranje i buduće smjernice, naznačila je da se ECB ponovno može osloniti na kamatne stope kao glavni alat za kontrolu inflacije, prenosi Euronews.

Ali to ne znači da je posao lakši.

“Monetarna politika vratila se osnovama“, rekla je Lagarde, dodajući da povratak konvencionalnim alatima ne znači povratak istoj idealiziranoj prošlosti.

Većim dijelom proteklih 13 godina ECB je posezao za alatima koje nijedan središnji bankar ne bi nazvao normalnima.

Europska središnja banka kupovala je državne obveznice u velikim razmjerima, odobravala bankama jeftine višegodišnje kredite, izgradila instrumente za sprječavanje fragmentacije eurozone i snažno se oslanjala na unaprijed određene smjernice.

Kada je inflacija naglo porasla nakon ruske invazije na Ukrajinu, također je ostvarila najbrži ciklus zaoštravanja u svojoj povijesti, povećavajući kamatne stope u koracima od 75 baznih bodova.

Lagardeina poruka bila je da te izvanredne mjere pripadaju drugom poglavlju.

Zašto ECB vjeruje da je Europa jača

Lagarde je naznačila da ova promjena odražava ne samo drugačije inflacijsko okruženje već i otpornije europodručje.

Tijekom proteklog desetljeća Europa je ojačala bankarski nadzor, uvela nova pravila sanacije za kreditore u poteškoćama i izgradila zajedničke fiskalne alate poput Europskog mehanizma za stabilnost i NextGenerationEU.

Također je ukazala na inflacijska očekivanja koja ostaju usidrena oko cilja ECB-a od 2% te na energetsku tranziciju, koja postupno smanjuje izloženost Europe šokovima cijena fosilnih goriva.

Brojne zemlje uključujući Portugal, Španjolsku i Francusku sve više proizvode električnu energiju neovisno o cijenama prirodnog plina, što gospodarstvo čini otpornijim nego tijekom prethodnih energetskih kriza.

Ta otpornost, tvrdila je, omogućila je ECB-u da se ponovno usredotoči na svoj temeljni cilj: stabilnost cijena.

“Čineći gospodarstvo otpornijim na šokove, ovaj okvir smanjio je potrebu za nekonvencionalnim ili snažnim političkim odgovorima“, rekla je Lagarde.

Današnji šokovi obično dolaze sa strane ponude, gurajući cijene na više umjesto da slabe potražnju.

Za razliku od prošlih kriza, ti događaji mogu brzo eskalirati i jednako brzo se preokrenuti, što otežava procjenu hoće li se inflacijski pritisci pokazati privremenima ili trajnima.

Kao primjer je istaknula prošlogodišnje američke carine.

Mnogi ekonomski modeli predviđali su slabljenje eura u odnosu na dolar, no dogodilo se suprotno jer su investitori ponovno procijenili ulogu američke imovine u globalnom financijskom sustavu.

Istodobno, europske vlade odgovorile su većim obrambenim izdacima, ublažavajući dio ekonomskog tereta uzrokovanog slabijom trgovinom.

Također, cijene nafte porasle su u ožujku na gotovo 120 dolara po barelu prije nego što su pale na oko 72 dolara nakon prošlotjednog privremenog mirovnog sporazuma, što je podsjetnik na to koliko se brzo mogu promijeniti izgledi za inflaciju.

Lagarde je također odbacila sugestije da je odluka ECB-a o povećanju kamatnih stopa u lipnju bila samo “povećanje osiguranja”.

Rekla je da su kreatori politike podigli kamatne stope jer podaci ukazuju na stvarni problem s inflacijom, pri čemu se očekuje da će i ukupna i temeljna inflacija ostati jače nego što se prethodno predviđalo.

Projekcije ECB-a pokazale su da će se inflacija vratiti na ciljanih 2% tek krajem 2027., i to samo ako se monetarna politika dodatno pooštri.

Održavanje stabilnih kamatnih stopa, tvrdila je, ostavilo bi inflaciju iznad ciljane razine i tijekom 2027. i 2028. godine.

Nema više obećanja o cijenama

Bila je jednako jasna da banka ne govori tržištima što slijedi. “Nema daljnjih smjernica”, rekla je, niti je sigurna u pogledu puta koji je pred njom.

Umjesto toga, postavila je ono što je nazvala okvirnim smjernicama: jasno navesti ne što će banka učiniti, već kako će odlučiti.

Reakcija ECB-a počiva na tri stvari: izgledima inflacije, temeljnoj dinamici inflacije i snazi ​​kojom politika utječe na gospodarstvo.

Budući da tržišta sada razumiju tu funkciju, predložila je, financijski uvjeti počinju se prilagođavati novim podacima čak i prije nego što se Upravno vijeće sastane.

Kamatne stope su se pooštrile u ožujku kako se energetski šok pojačavao, znatno prije odluke u lipnju.

“Tržišta su obavila posao za nas“, rekla je.

Šira poruka iz Sintre bila je da ESB više ne želi da investitori nagađaju njezin sljedeći potez.

Želi da razumiju kako će kreatori politika reagirati na nove podatke u svijetu u kojem je sigurnost postala rijetka.

Za sada, s obzirom na to da je lipanjsko povećanje definirano kao robusno, a ne preventivno, smjernice za sljedeći korak su jednostavne: neka podaci odluče.

Teže je pitanje hoće li ovako nestabilan svijet dati ECB-u stabilne pokazatelje potrebne za održavanje osnovnih stvari.