Cijene bakra prekoračile 13 tisuća dolara

Cijene bakra prekoračile su 13 tisuća dolara po toni, dosegnuvši novu najvišu razinu otkada se crvenim metalom trguje na londonskoj burzi LME, uz strahovanja trgovaca od manjka i naznake utrke za opskrbu strateškim mineralima nakon američkog napada na Venezuelu.

Tona bakra stajala je na zatvaranju trgovine na Londonskoj burzi metala u utorak u referentnim tromjesečnim terminskim ugovorima 13.238,00 dolara i bila je viša za 1,9 posto nego na početku tjedna.

U srijedu cijena crvenog metala stabilizirala se na LME-u na 13.087 dolara po toni.

Rast cijena znatno je ubrzao u prvim danima nove godine, nakon što su lani poskočile za čak 40 posto, s težištem rasta u drugoj polovini godine.

Poticaj snažnom skoku u prošloj godini bili su problemi u opskrbi iz ključnih zemalja proizvođača te nagađanja o mogućim američkim carinama, ali i očekivanja o snažnom rastu potražnje iz podatkovnih centara potrebnih za razvoj umjetne inteligencije te iz sektora električnih automobila.

Na početku ove godine nervozu na tržištu izazvao je američki napad na Venezuelu i zarobljavanje predsjednika Nicolasa Madura.

Venezuela ne proizvodi rafinirani bakar, ali situacija je potpirila strahovanja trgovaca za opskrbu strateškim mineralima općenito.

“Cijene metala, uključujući bakar, rastu zbog zabrinutosti za strateške minerale i za sigurnost opskrbnih lanaca u novom svjetskom poretku, koju u prvi plan ponovno stavlja razvoj situacije u Venezueli”, rekao je Duncan Hobbs, stručnjak iz kompanije za trgovanje metalima Concord Resources.

Nužni novi rudnici

Trgovce zabrinjavaju i brojni poremećaji u poslovanju rudnika, uključujući rujansku nesreću u indonezijskom rudniku Grasberg američke rudarske kompanije Freeport, te štrajk u sjevernočileanskom rudniku bakra i zlata Mantoverde kompanije Capstone Copper.

Grasberg je drugi po veličini rudnik bakra u svijetu, s 3‑postotnim udjelom u svjetskoj proizvodnji.

Prema novim procjenama analitičara američke banke Citi, proizvodnja rafiniranog bakra ove će godine iznositi 26,9 milijuna tona, što znači da će potražnja nadmašiti ponudu za 308 tisuća tona.

Podmirivanje potražnje iziskuje ulaganja u nove rudnike koja su pak uvjetovana višim cijenama, napominje Reuters.

“Procjenjujemo da bi troškove razvoja rudnika bakra nove generacije pokrila cijena veća od 13 tisuća dolara po toni”, rekao je analitičar savjetodavne kompanije SP Angel John Meyer.

Tržišta su dodatno uznemirile najave o mogućem uvođenju carina na uvoz bakra u SAD koje su ‘povukle’ velike količine tog metala u SAD, prije svega iz skladišta LME‑a.

Američki predsjednik Donald Trump bio je u srpnju najavio 50‑postotne carine na uvoz bakrenih cijena i žica pa su cijene bakra u SAD‑u oštro pale, a trend su pratila i svjetska tržišta u očekivanju preusmjeravanja pošiljki s američkog tržišta.

Washington je ipak odustao od carina, ali trgovci i su nastavili gomilati zalihe u SAD‑u pa su cijene na burzi Comex u New Yorku naglo porasle, uz smanjenu opskrbu drugih dijelova svijeta.

Američka vlada pak i dalje razmatra uvođenje carina na bakar, iako je za taj metal odobreno izuzeće iz nameta koji su na snagu stupili 1. kolovoza.

Bakar je važna sirovina u industriji, elektroničkim uređajima, električnim mrežama i građevinarstvu.