Cijene goriva mogle bi sljedećeg tjedna u SAD-u porasti iznad 3 dolara po galonu nakon napada na Iran, upozorava analitičar

Cijene goriva na benzinskim postajama u SAD-u mogle bi premašiti nacionalni prosjek od 3 dolara nakon zračnih napada na Iran koje su predvodile Sjedinjene Američke Države, a Amerikanci bi posljedice mogli osjetiti već sljedećeg tjedna, prema riječima jednog analitičara za naftu. Patrick de Haan, voditelj analize nafte u GasBuddyju, napisao je u subotu na Substacku da bi cijene nafte mogle porasti između 5 i 10 posto, čime bi cijena po barelu premašila 70 dolara, nakon što je u petak zaključena na oko 65 dolara.

To bi moglo ubrzati sezonski rast cijena goriva u Sjedinjenim Državama, rekao je De Haan, dodajući da bi nacionalni prosjek cijene benzina već u ponedjeljak mogao dosegnuti 3 dolara po galonu, prvi put ove godine.

No De Haan je rekao da će cijene i dalje vjerojatno biti znatno niže u usporedbi s velikim poskupljenjima zabilježenima 2022. godine, kada je potražnja naglo porasla nakon pandemije bolesti COVID-19 i zbog zabrinutosti oko ruske invazije na Ukrajinu.

Deseci naftnih tankera navodno su u subotu promijenili rutu i izbjegli Hormuški tjesnac usred nepotvrđenih izvješća da je prolaz zatvoren, a nastavak poremećaja mogao bi dodatno utjecati na rast cijena nafte.

Oštećenja iranske izvozne naftne infrastrukture i moguće širenje sukoba također bi mogli pridonijeti rastu troškova, rekao je De Haan.

Za razliku od vojne akcije Sjedinjenih Država protiv Venezuele ranije ove godine, koja je imala tek manji učinak na troškove energije, sukob s Iranom mogao bi imati veći i dugotrajniji utjecaj, navodi Politico.

Oko 90 posto iranskog izvoza nafte odlazi u Kinu, piše Politico, no stručnjaci upozoravaju da bi eskalacija na Bliskom istoku mogla izazvati poremećaje na globalnim tržištima te povećati cijene goriva i energije za Amerikance. “Iran je veći proizvođač nafte od Venezuele i stoga bi posljedice poremećaja mogle biti veće”, rekla je Samantha Gross, direktorica Inicijative za energetsku sigurnost i klimu pri institutu Brookings, za Politico. “Dodate li tome njihov strateški položaj na najvažnijoj svjetskoj naftnoj uskoj točki, dobivate situaciju koja bi mogla imati značajan utjecaj na tržišta, ne samo u SAD-u.”

Zašto je Hormuški tjesnac važan?

Oko 20 posto svjetske nafte prolazi kroz Hormuški tjesnac, koji povezuje Perzijski zaljev s drugim pomorskim rutama preko Omanskog zaljeva i Arapskog mora, prema podacima američke Uprave za energetske informacije. Neizvjesnost oko tjesnaca predstavlja “najveću zabrinutost” kada je riječ o cijenama nafte, prema De Haanu, koji je rekao da će trgovci izbjegavati kupnju nafte ako se poremećaji na tom strateškom plovnom putu nastave. Bob McNally, osnivač i predsjednik tvrtke Rapidan Energy, zajamčio je “globalnu recesiju” ako bi tjesnac bio zatvoren na dulje vrijeme, izvijestio je CNBC. Cijene goriva u SAD-u rastu od siječnja zbog sezonskih promjena te su u četvrtak dosegnule nacionalni prosjek od 2,98 dolara. Unatoč tome što je predsjednik Donald Trump u govoru o stanju nacije u utorak rekao da su cijene goriva ispod 2,30 dolara u većini saveznih država, prema podacima AAA u subotu nije bilo nijedne države u kojoj je cijena bila ispod te razine. Cijene često rastu tijekom toplijih mjeseci zbog prelaska na ljetnu mješavinu benzina, koja je skuplja, ali je Agencija za zaštitu okoliša (EPA) zahtijeva kako bi se smanjile štetne emisije.

Mike Stunson, novinar Forbes (link na originalni tekst)