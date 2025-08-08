Cijene hrane u srpnju na najvišoj razini u dvije godine

Cijene hrane porasle su u srpnju na najvišu razinu u dvije godine, uz snažno poskupljenje biljnih ulja i najviše cijene mesa otkada agencija UN-a za hranu i poljoprivredu FAO objavljuje podatke.

FAO‑v indeks cijena košarice osnovnih prehrambenih proizvoda iznosio je u srpnju 130,1 bod i bio je za 1,6 posto viši nego u lipnju. Njegova vrijednost najviša je od travnja 2023. godine.

U odnosu na prošlogodišnji srpanj hrana je bila skuplja za 7,6 posto.

Najsnažnije su u srpnju poskupjela biljna ulja, za 7,1 posto u odnosu na lipanj, uz najvišu razinu cijena u tri godine. Poskupljenje palminog, sojinog i suncokretovog ulja prevagnulo je nad blagim padom cijena repičinog ulja nakon žetve u Europi.

Snažno poskupljenje govedine

Cijene mesa poskočile su za 1,2 posto, dosegnuvši najvišu razinu otkada FAO objavljuje podatke, zbog snažnog poskupljenja govedine i ovčetine. Blago su porasle i cijene mesa peradi dok je svinjetina pojeftinila zbog obilne ponude i smanjene potražnje, posebno u Europskoj uniji.

Žitarice su pak u srpnju pojeftinile za 0,8 posto u odnosu na lipanj, odražavajući dobru žetvu pšenice na sjevernoj polutci. Značajniji pad cijena zakočila su strahovanja od nepovoljnih vremenskih uvjeta u pojedinim dijelovima Sjeverne Amerike koji bi mogli utjecati na urod jare pšenice i na urod kukuruza u istočnoj Europi i u pojedinim dijelovima Ukrajine.

Cijene šećera pale su pak u srpnju peti mjesec zaredom, za blagih 0,2 posto u odnosu na lipanj i za 13,5 posto u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec, odražavajući očekivanja obilnog uroda u Tajlandu i Indiji i povoljne vremenske uvjete u Brazilu. Potporu cijenama pružile su pak naznake oporavka globalne potražnje.

Mlijeko i mliječni proizvodi pojeftinili su pak u srpnju prvi puta od travnja 2024., također za 0,1 posto u odnosu na prethodni mjesec, uz niže cijene maslaca i više cijene sira zbog kontinuirano snažne potražnje u Aziji i na Bliskom istoku i smanjene ponude Europske unije. U odnosu na prošlogodišnji srpanj bili su skuplji za čak 21,5 posto.

FAO nije objavio odvojeno izvješće o ponudi i potražnji na tržištu žitarica.