Cijene kuća porasle su diljem Europe. Gdje je na ljestvici Hrvatska?

Cijene kuća porasle su za 5,5% u EU u posljednjem tromjesečju 2025. u usporedbi s istim razdobljem godinu ranije, sa snažnijim rastom u nekim turistički atraktivnim zemljama poput Portugala, Hrvatske i Španjolske.

Nekoliko zemalja zabilježilo je puno snažniji porast, veći od 10%. Stručnjaci objašnjavaju razlike među zemljama te ističu poboljšanje uvjeta financiranja, posebno kamatnih stopa, kao ključni pokretač trenda.

“Razvoj cijena krajem 2025. oblikovali su poboljšani uvjeti financiranja, što je dovelo do povratka potražnje“, rekao je Michael Polzler, izvršni direktor tvrtke za nekretnine REMAX Europe, za Euronews Business.

“Kako su se kamatne stope stabilizirale, kupci koji su prethodno odgodili potragu za kućom ponovno su se pojavili na tržištu.“

Mikk Kalmet iz Global Property Guidea također je istaknuo oporavak potražnje nakon povećanja kamatnih stopa u 2023. – 2024. godini.

“Kako su se Euribor (međubankarska kamatna stopa u euru) i opće bankarske kamatne stope stabilizirale, tržište se lagano oporavilo, jer su ljudi koji su oklijevali s kupnjom tijekom neizvjesnih vremena osjetili određenu predvidljivost od kraja 2024. nadalje“, rekao je.

Mađarska prednjači u rastu cijena nekretnina

Mađarska je zabilježila najveći godišnji porast cijena kuća u četvrtom tromjesečju 2025. godine, s porastom od 21,2%, prema podacima Eurostata.

“Mađarska, koja ima najviše rezultata, posljednjih je godina promovirala programe subvencioniranog vlasništva nad nekretninama, što je potaknulo potražnju uz snažnu aktivnost investitora“, rekla je za Euronews Business Kate Everett-Allen, voditeljica istraživanja stambenih nekretnina za Europu u Knight Franku.

U eurozoni, Portugal i Hrvatska također su zabilježili nagli porast od 18,9% odnosno 16,1%. Španjolska je slijedila s porastom od 12,9%.

Everett-Allen je rekao da je snažna međunarodna potražnja bila ključni faktor u sve tri zemlje.

Migracije zbog životnog stila, kupci vikendica i ulaganja u inozemstvo (uključujući digitalne nomade, umirovljenike i strane kupce) ostali su snažni čak i dok su domaći troškovi zaduživanja rasli, posebno na obalnim i urbanim tržištima.

Promjena cijena kuća (4. tromjesečje 2024. u odnosu na 4. tromjesečje 2025.); Izvor: Eurostat

Polzler je rekao da je najsnažniji rast cijena u Portugalu, Hrvatskoj i Španjolskoj koncentriran u ključnim urbanim i obalnim područjima gdje je potražnja bila najveća.

“U Portugalu je rast cijena potaknut vrlo ograničenom ponudom, posebno u Lisabonu, Portu i okolnim područjima, ali i ciljanim vladinim mjerama potpore“, rekao je.

Objasnio je da je uvođenje sustava javnih jamstava za mlade kupce prve nekretnine, koji omogućuje do 100% hipotekarnog financiranja, a država jamči do 15% vrijednosti nekretnine – bio značajan pokretač potražnje.

“To je jasno tržište prodavača, a ograničena ponuda u kombinaciji s ovom politikom omogućila je prodavačima da održe snažnu moć određivanja cijena“, rekao je.

Privlačnost turističkih tržišta

Polzler je rekao da su gradovi poput Valencije i Madrida nadmašili nacionalne prosjeke u Španjolskoj, podržani i domaćom i međunarodnom potražnjom.

Kontinuirana strana ulaganja i kontinuirana privlačnost tih tržišta pojačali su rast cijena.

Kalmet je također naglasio da je snažniji rast cijena u tim zemljama uglavnom potaknut njihovom atraktivnošću kao turističkih odredišta.

Međunarodni kupci, potražnja za drugim kućama i širenje kratkoročnog najma povećali su pritisak na tržišta nekretnina, posebno u obalnim i urbanim područjima.

Druge zemlje s porastom od preko 10%

Slovačka (12,8%), Bugarska (12,6%), Latvija (11%), Litva (10,8%) i Češka (10,4%) također su zabilježile snažan rast cijena kuća veći od 10%.

Everett-Allen je istaknuo da su srednja i istočna Europa postigle izvrsne rezultate u posljednjih 12 do 18 mjeseci, što je uglavnom usklađeno s snažnijim rastom BDP-a.

“Ova tržišta također imaju koristi od ulaganja u infrastrukturu i priljeva kapitala, kako zbog načina života tako i zbog dugoročnih ekonomskih izgleda“, rekla je.

Kalmet je dodao da cijene u srednjoj i istočnoj Europi imaju tendenciju bržeg rasta, dijelom i zato što prihodi sustižu zaostale, a izgradnja stanogradnje započela je s niže baze.

Povećanje cijena kuća u Danskoj (7,6%), Irskoj (7%), Rumunjskoj (6,7%), Nizozemskoj (6,2%), Malti (6,1%), Cipru (6%), Sloveniji (5,8%) i Norveškoj (5,7%) također je bilo iznad prosjeka EU, iako s manjom razlikom.

Finska je bila jedina zemlja među 29 europskih tržišta gdje su cijene kuća pale, s godišnjim padom od 3,1%.

Među “velikom četvorkom” gospodarstava EU-a, Španjolska se istaknula s porastom od 12,9%, dok je Italija zabilježila rast od 4,1%.

Njemačka je zabilježila porast cijena kuća od 3%, dok je Francuska bila pretposljednja u Europi s porastom od samo 1%.

“Francuska se još uvijek oporavlja od oštre korekcije tržišta 2023. i 2024. godine, kada su rastuće hipotekarne stope i inflacija značajno utjecale na potražnju“, rekao je Polzler.

“Tržište se stabilizira, uz umjerene promjene cijena i oprezno raspoloženje kupaca.”

Everett-Allen rekao je da je njemačko tržište nekretnina bilo izloženije jeftinom dugu, slabom rastu prihoda i sustavu najma koji je omogućio brzo smanjenje potražnje, uz visoke regulatorne i ulazne troškove.