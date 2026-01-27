Cijene nafte pale prema 65 dolara, u fokusu Kazahstan

Cijene nafte spustile su se u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 65 dolara budući da je najava normalizacije isporuka iz Kazahstana prevagnula nad poremećajima u američkoj proizvodnji zbog arktičke oluje.

Na londonskom se tržištu barelom nakon podneva trgovalo po 36 centi nižoj cijeni nego na zatvaranju trgovine na kraju prošlog tjedna, od 65,52 dolara. Na američkom tržištu bio je jeftiniji za 44 centa i stajao je 60,63 dolara.

Pozornost tržišta privukla je na početku tjedna arktička oluja Fern.

Proizvodnja u SAD-u smanjena je zbog oluje za otprilike 250 tisuća barela dnevno, izračunali su analitičari JPMorgana, izdvojivši probleme u polju Bakken u Oklahomi i u pojedinim dijelovima Teksasa.

Fern je poharala američku obalu, zatvorila proizvodnju u vodećim naftnim i plinskim regijama i dodatno opteretila ionako napregnutu strujnu mrežu, objašnjava Pryanka Sachdeva iz Philip Nove.

Fizičke isporuke u takvim su uvjetima smanjene, a potražnja je snažnija, objašnjava Sachdeva.

Protuteža zimskoj oluju u SAD-u bila je pak postupna normalizacija proizvodnje u Kazahstanu.

Kazanstanska proizvodnja smanjena je od početka godine zbog napada ukrajinskih dronova i tehničkih problema na jedan do 1,1 milijun barela dnevno, procjenjuju analitičari JPMorgana. U normalnim uvjetima proizvodili su 1,8 milijuna barela dnevno, podsjećaju.

Kazahstan se sprema ponovo pokrenuti proizvodnju u najvećem naftnom polju Tengiz, objavilo je u ponedjeljak ministarstvo energetike, ali izvori napominju da se još uvijek crpi malo nafte i da je na snazi ‘viša sila’ na isporuke mješavine CPC preko Crnog mora.

Trgovci prate i stanje na Bliskom istoku.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u četvrtak da skupina američkih vojnih brodova “plovi u smjeru Irana”, osvježivši prijetnju vojnom intervencijom od prije dva tjedna, na vrhuncu eskalacije nemira u brojnim iranskim gradovima, s brojnim žrtvama i spaljenim zgradama. Iranske snage sigurnosti suzbile su nemire, a brojni građani izašli su na ulice u znak potpore vlastima.

“Puno naših brodova plovi u tom smjeru, za svaki slučaj… Bilo bi mi draže da se ništa ne dogodi, ali budno ih pratimo”, rekao je američki predsjednik novinarima u zrakoplovu Air Force One na povratku sa skupa u švicarskom Davosu.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) planira pak na nedjeljnom sastanku potvrditi odluku o pauzi u normalizaciji opskrbe u prvom tromjesečju, rekla su tri izaslanika grupe Reutersu.

Saudijska Arabija, Rusija, Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), Kazahstan, Kuvajt, Irak, Alžir i Oman odlučili su u studenom prošle godine pauzirati normalizaciju opskrbe tijekom prvog tromjesečja 2026., uz obrazloženje da potražnja tradicionalno slabi u zimskim mjesecima, a jača prema sredini godine i vrhuncu sezone vožnje na sjevernoj hemisferi.

Odluku su već potvrdili na sastanku početkom godine.

Odvojeni OPEC-ovi izračuni pokazuju da je barel košarice nafte njegovih članica u petak bio jeftiniji za 29 centi i stajao je 62,92 dolara.